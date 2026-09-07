Winger Cristian Tello mengumumkan pensiun dari sepak bola profesional, setelah perjalanan karier yang membentang selama 16 tahun di level tertinggi, melalui sebuah video yang ia unggah di akun-akun media sosialnya, di mana ia mengulas momen-momen terpenting dalam perjalanannya dan menyampaikan terima kasih kepada semua orang yang menemaninya.

Tello berkata di awal pesannya, yang dikutip oleh surat kabar Katalan "Sport": "Hari ini adalah salah satu dari hari-hari sulit bagi pemain mana pun. Telah tiba waktunya untuk berpamitan dari sepak bola profesional."

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Karier Tello secara khusus terkait erat dengan Barcelona, setelah ia meniti jenjang di akademi klub tersebut, menyusul kiprahnya juga bersama Damm dan Espanyol pada masa-masa pembinaan, sebelum akhirnya sampai ke tim utama pada musim 2011-12 di bawah asuhan Pep Guardiola.

Winger tersebut menjalani 86 pertandingan bersama tim Katalan itu, mencetak 20 gol di dalamnya, serta meraih La Liga, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol, sebelum masanya di Camp Nou berakhir pada tahun 2014.

Tello kemudian pindah ke Porto dan Fiorentina, sebelum kembali ke Spanyol lewat pintu Real Betis, di mana ia menghabiskan 5 musim dan menjuarai Copa del Rey bersama klub itu.

Pemain Spanyol tersebut melanjutkan kariernya setelah itu bersama Los Angeles FC, Al-Fateh, dan Al-Orobah, di samping pengalaman terakhirnya di Uni Emirat Arab.

16 tahun sebagai profesional

Tello mengakui bahwa ia tidak pernah membayangkan bisa menjalani hasrat terbesarnya sepanjang tahun-tahun ini di level tertinggi, seraya berkata: "Dalam hidup, saya tidak akan pernah membayangkan bisa menikmati apa yang saya cintai di level tertinggi selama 16 tahun."

Pemain berusia 35 tahun itu menambahkan: "Saya menganggap diri saya benar-benar istimewa," sembari mengakui pada saat yang sama bahwa kariernya tidak lepas dari momen-momen sulit, yang menurut penuturannya membantunya untuk tumbuh dan membentuk kepribadiannya saat ini.

Tello kini memulai babak baru jauh dari kompetisi, seraya berkata: "Dimulailah babak baru yang berbeda dalam hidup saya, tanpa hasrat untuk berkompetisi itu, tetapi dengan kebahagiaan yang sama."

Sang pemain mengkhususkan sebagian dari pesan perpisahannya untuk keluarganya, menyampaikan terima kasih kepada istri dan kedua putrinya, dan berkata: "Saya yakin bahwa tanpa mereka di sisi saya, saya tidak akan menikmati semua ini sebanyak itu. Mereka adalah penggerak saya dalam seluruh kisah ini."

Tello menutup pesannya dengan menyampaikan terima kasih kepada semua klub yang menjadi bagian dari karier profesionalnya, sekaligus mengumumkan turunnya tirai atas perjalanan yang membentang selama 16 tahun di lapangan sepak bola.

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