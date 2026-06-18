Mantan bintang Barcelona menyarankan Rashford untuk tetap bertahan

Marcus Rashford mengawali Piala Dunia 2026 dengan baik bersama tim nasional Inggris, melanjutkan performa gemilangnya dalam mencetak gol yang ia tunjukkan pada akhir musim bersama Barcelona.

Rashford mencetak satu gol dalam kemenangan timnas Inggris atas Kroasia dengan skor 4-2 pada Rabu kemarin, dalam pertandingan pertama babak penyisihan grup Piala Dunia.

Masa depan Rashford masih belum jelas hingga saat ini, setelah ia bermain musim lalu sebagai pemain pinjaman di Barcelona, yang dipinjamkan dari Manchester United.

Surat kabar “Mundo Deportivo” melaporkan bahwa Rashford hampir bertahan di Barcelona dengan nilai transfer 30 juta euro berdasarkan kesepakatan sebelumnya, namun kesepakatan tersebut berakhir pada 15 Juni ini.

Pemain tersebut masih berharap dapat terus bermain bersama klub Catalan tersebut, meskipun pada saat yang sama ia menyadari bahwa ia mungkin akan menerima tawaran lain sebelum bursa transfer musim panas ditutup.

Sementara itu, pemain Kroasia Ivan Rakitić, mantan bintang Barcelona, mengatakan kepada platform DAZN setelah menyaksikan gol Rashford di Piala Dunia, “Akan menjadi hal yang baik bagi Barça untuk terus mengandalkan Rashford.”