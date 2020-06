Kisah Marcus Rashford Masuk Akademi Manchester United Lewat 'Jalur Khusus'

Marcus Rashford sekarang mengungkapkan tentang bagaimana mengizinkannya bergabung dengan akademi mereka meski tidak memenuhi persyaratan awal setelah ibunya memberi penjelasan tentang kesulitan yang dialami keluarganya.

Bintang muda Inggris, Rashford telah membantu badan amal FareShare mencapai tujuan memasok tiga juta makanan untuk anak-anak yang rentan di Inggris pada akhir Juni di tengah pandemi coronavirus.

Minggu (14/6) kemarin, Rashford menulis surat terbuka yang memohon kepada pemerintah Inggrisagar tidak mengentikan pemberian makanan gratis, yang didirikan untuk menjamin persediaan makanan untuk anak-anak selama liburan musim panas, atau sejak ditutup pada Maret lalu.

Dalam suratnya, Rashford berbicara tentang pengalaman masa kecil dirinya dan menjelaskan lebih lengkap dalam wawancara dengan BBC.

Ia mengungkapkan, ibunya, Melanie, menjelaskan kepada United tentang kondisi keluarganya dan klub akhirnya mengizinkannya bergabung dengan akademi pada usia 11 tahun, bukan 12 tahun yang sebenarnya merupakan persyaratan minimal.

"Ibu saya menjadi orang tua tunggal, ia memiliki lima anak yang semuanya tinggal di rumah yang sama. Program [akademi] yang saya mulai ketika saya berusia 11 tahun, di saat yang lain memulainya pada usia 12 tahun," ungkapnya.

"Itu pada dasarnya memberi Anda akomodasi lebih dekat ke fasilitas latihan dan sekolah baru, dan ibu saya bekerja keras untuk mendukung saya terus maju karena ia tahu bahwa itu adalah langkah yang perlu saya jalani."

"Saya harus makan makanan yang tepat saat saya tumbuh, saya harus dekat dengan rekan satu tim, sekolah baru dan teman-teman baru saya. Ia membuat keputusan ketika saya berusia 11 tahun dan United mengizinkannya."

"Itulah alasan saya akhirnya masuk [akademi] pada usia yang lebih muda daripada yang lain, itu membantu ibu saya dengan kondisi keluarga waktu itu dan juga membuat saya keluar dari kesulitan. Jadi selalu ada pengorbanan besar untuk sampai ke level atas dan itulah yang harus kita lakukan."

An Open Letter to all MPs in Parliament...#maketheUturn



Please retweet and tag your local MPs pic.twitter.com/GXuUxFJdcv