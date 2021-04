Paul Pogba: Saya Perlu Berlatih Tekel!

Paul Pogba mengakui cara menekelnya perlu diperbaiki setelah upayanya untuk memblok bola di leg pertama semi-final Liga Europa, justru berbuah tendangan penalti bagi AS Roma karena bola mengenai telapak tangannya, Jumat (30/4) WIB.

Pemain internasional Prancis itu melakukan handball di kotak penalti Setan Merah pada babak pertama setelah Pogba mencoba menghalau umpan silang yang dilakukan oleh Rick Karsdorp. Namun, dia kemudian berhasil mencetak gol dalam kemenangan 6-2 Manchester United atas Roma dan bisa bercanda tentang insiden tersebut setelah pertandingan.

Setelah babak pertama tertinggal satu gol, tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer mencetak lima gol tambahan di paruh kedua untuk memantapkan langkan United untuk melaju ke partai final Liga Europa di Polandia.

"Jangan tekel," kata Pogba kepada BT Sport tentang penalti tersebut. "Saya tidak tahu bagaimana cara menekel - mengapa saya harus menekel? Itu masalah saya! Saya mencoba untuk menekel dan menjadi seperti pemain Inggris. Saya perlu berlatih untuk menutupi lengan. Tidak beruntung. Saya sudah tidak beruntung musim ini dengan adu penalti."

