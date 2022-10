Siapa Wasit Laga Manchester United Vs Newcastle? Inilah Sosok Craig Pawson Yang Sempat Disemprot Howard Webb Karena Kontroversial

Bukan hanya pemain yang bisa menjadi sasaran kritik banyak pihak, wasit pun juga menjadi salah satu sorotan ketika keputusannya tidak masuk akal...

Pertandingan antara Manchester United melawan Newcastle yang berakhir dengan skor 0-0 diwarnai dengan protesnya Cristiano Ronaldo kepada wasit Craig Pawson, Minggu (16/10) malam WIB.

Di laga tersebut, megabintang asal Portugal itu sempat mencetak gol pada menit ke-48. Tetapi, sang pengadil lapangan menganulir golnya karena ia dinilai berada dalam posisi offside.

The Magpies pun mendapat tendangan bebas tidak langsung -- menurut aturan Law of the Game. Kiper Newcastle Nick Pope kemudian bergegas mengambil tendangan bebas tersebut, tapi ketika sang penjaga gawang hendak mengambilnya, bola tidak sengaja terkena Fabian Schar.

Getty

Ronaldo pun menganggap bola sudah aktif dan langsung menyerobotnya dan langsung melepaskan tendanganke gawang Newcastle yang kosong.

Tetapi, gol CR7 dianulir oleh Pawson dan memberikan kartu kuning kepada sang megabintang karena dianggap melakukan pelanggaran.

Menurut Pawson, ia masih mengangkat tangan tanda pertandingan belum dimulai -- dan ia langsung mendapat protes dari sejumlah pemain Setan Merah.

Usai laga, manajer Setan Merah Erik ten Hag pun mengecam keputusan Pawson dan merasa bahwa bola sudah aktif setelah mengenai Schar. Sejumlah pro dan kontra pun muncul akibat kejadian tersebut.

Namun, itu bukan pertama kalinya bagi Pawson untuk melakukan tindakan yang menjadi kontroversi. Di masa lalu ia juga pernah mendapat kritik dari berbgai pihak karena keputusannya dalam memimpin pertandingan.

Crystal Palace vs Manchester United, 12 Desember 2016

Getty Images

Pertandingan yang dimenangkan oleh Setan Merah dengan skor 2-1 itu, Pawson menjadi bulan-bulanan banyak pihak.

Serangkaian keputusan penting yang salah menjadi pemicunya, dan puncaknya adalah ketika ia hanya memberikan kartu kuning kepada Marcos Rojo yang melakukan tekel horor dengan dua kakinya kepada Wilfried Zaha.

Total, lima kartu kuning dikeluarkan oleh Pawson di pertandingan ini.

Stoke City vs Leicester, 17 Desember 2016

Getty Images

Lima hari kemudian, Pawson memimpin laga antara Leicester dan Stoke pada Liga Primer 2016/17, dan secara mengejutkan ia lagi-lagi membuat kesalahan fatal.

Dia langsung memberi kartu merah kepada Jamie Vardy di menit ke-28 karena sang striker dianggap melakukan tekel keras terhadap Mame Biram Diouf -- padahal itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan tekel Rojo ke Zaha.

Padalah, dalam tayangan ulang yang beredar, Vardy tampak kehilangan kendali karena ia didorong dari belakang oleh Glen Johnson dan terjatuh, lalu ia menubruk ke arah Diouf.

Di pertandingan tersebut, bahkan ada sejumlah keputusan 'aneh' lain yang membuatnya mengeluarkan total delapan kartu kuning.

Dikecam keras oleh Howard Webb

Berbagai kesalahan dilakukan oleh Pawson hanya dalam seminggu, membuatnya menjadi bulan-bulanan kritik para pengamat sepakbola.

Salah satunya adalah mantan ofisial Piala Dunia, Howard Webb, yang menegaskan bahwa Pawson harus "membayar harganya".

Webb juga mengklaim kala itu bahwa Pawson tidak layak untuk memimpin laga antara Liverpool melawan Manchester City di boxing day.

"Dia telah diberikan, pada malam tahun baru. Liverpool melawan Manchester City," ucap Webb kepada BT Sport.

"Saya tidak berpikir ia harus berada di pertandingan itu, tidak setelah penampilan yang ia tunjukkan pada Rabu malam [MU vs Palace]. Kami bertanggung jawab, kami membuat kesalahan, kami memengaruhi hasil pertandingan dan kami harus membayar harganya."