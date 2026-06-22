Nama pemain asal Belanda, Crescencio Summerville, terus menjadi sorotan utama di bursa transfer musim panas ini, setelah ia menjadi salah satu pemain yang paling diminati oleh klub-klub besar Eropa saat ini.

Setelah West Ham United terdegradasi ke Liga Championship Inggris, klub asal London tersebut tampaknya terpaksa mempertimbangkan tawaran yang diajukan untuk sejumlah bintang utamanya, terutama Sammerville, yang menarik perhatian selama Piala Dunia 2026 setelah mencetak gol-gol penting, termasuk dua gol melawan Jepang dan Swedia.

Menurut sumber situs “CaughtOffside”, Manchester United memasukkan pemain sayap asal Belanda tersebut ke dalam opsi lini serangnya untuk menggantikan kemungkinan hengkangnya Marcus Rashford secara permanen dari Old Trafford selama jendela transfer saat ini.

Namun, kesepakatan ini tampaknya tidak mudah bagi Setan Merah, karena West Ham bersikeras meminta 50 juta poundsterling sebagai imbalan untuk melepas sang pemain, jumlah yang dianggap terlalu tinggi oleh manajemen Manchester United saat ini, terutama karena prioritas utama mereka saat ini adalah membangun kembali lini tengah.

Dalam konteks ini, klub Inggris tersebut terus berupaya mendatangkan Matheus Fernandes, rekan setim Summerville di West Ham, yang dianggap sebagai target utama oleh jajaran pelatih selama musim panas ini.

Minat terhadap Sammerville tidak hanya datang dari Manchester United saja; klub-klub Italia seperti Napoli dan Milan juga terus memantau perkembangan sang pemain dengan cermat, sementara Paris Saint-Germain telah menjalin komunikasi dengan West Ham untuk membahas kemungkinan merekrutnya.

Laporan menunjukkan bahwa juara Prancis tersebut bersiap mengajukan tawaran senilai sekitar 43 juta poundsterling, serta mempertimbangkan kemungkinan melakukan kesepakatan ganda yang mencakup Sammerville dan Fernandes sekaligus, dalam transaksi yang nilainya secara total bisa mencapai 130 juta poundsterling.

Di sisi lain, Roma juga ikut dalam perburuan untuk merekrut pemain tersebut, dan tampaknya berada dalam posisi yang baik untuk memanfaatkan fleksibilitas apa pun yang mungkin ditunjukkan West Ham dalam tuntutan finansialnya. Beberapa sumber menyebutkan bahwa klub Inggris tersebut mungkin bersedia melepas Sammerville dengan harga antara 30 hingga 40 juta poundsterling, hal ini mendorong manajemen klub Italia tersebut untuk bergerak lebih serius.

Dengan kembalinya Roma ke kompetisi Liga Champions dan keinginannya untuk memperkuat skuad dengan pemain-pemain yang mampu membuat perbedaan, peluang transfer Sammerville ke Serie A tampak sangat kuat, terutama karena sang pemain tidak ingin bermain di Championship setelah timnya terdegradasi.

Meskipun kontrak Sammerville dengan West Ham berlaku hingga musim panas 2029, tekanan finansial yang dihadapi klub, ditambah keinginan sang pemain untuk terus berkompetisi di level tertinggi, membuat kepindahannya selama bursa transfer saat ini menjadi kemungkinan yang sangat besar.

Diharapkan dalam beberapa minggu ke depan akan terjadi persaingan sengit antara Manchester United, Paris Saint-Germain, dan Roma untuk merebut tanda tangan pemain sayap asal Belanda tersebut, dalam salah satu transfer yang paling dinantikan selama bursa transfer musim panas.