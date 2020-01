Manchester United & Manchester City Rebutan Harry Winks

Winks kabarnya berpeluang melanjutkan kariernya di kota Manchester.

dan dikabarkan siap bersaing untuk mendapatkan gelandang Hotspur Harry Winks.

Sejak datang dari akademi klub, Winks menampilkan performa yang bagus untuk Tottenham, namun pemain asal Inggris berusia 23 tahun itu justru tidak masuk ke dalam skuad inti Jose Mourinho.

Winks santer disebut-sebut akan meninggalkan Spurs demi mendapatkan kesempatan bermain secara reguler. Dilansir The Athletic, The Red Devils dan The Citizens sedang memonitor perkembangan sang pemain untuk menampungnya.

Winks sudah meneken kontrak baru pada Juli lalu, namun ia berpeluang untuk hengkang jika Spurs memilih di antara klub-klub peminat dengan tawaran yang lebih tinggi.

Winks sejauh ini tampil 76 kali sebagai starter dan 46 kali sebagai pemain cadangan.