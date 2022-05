Harusnya Manchester United Yang Beli Luis Diaz, Bukan Liverpool

Mantan gelandang Manchester United, Quinton Fortune, mengungkapkan betapa ia ingin bekas klubnya itu merekrut Luis Diaz sebelum dia bergabung ke Liverpool.

The Reds membeli Diaz dari Porto di bursa Januari 2022 dengan harga £40,5 juta, dan Fortune menyesali bintang Kolombia itu tidak hijrah ke Old Trafford.

Diaz menggantikan Diogo Jota saat interval di leg kedua semi-final Liga Champions Eropa antara Liverpool vs Villarreal, Rabu (4/5) dini hari WIB, dan berperan penting memimpin The Reds come back dari ketertinggalan 2-0 menjadi menang 3-2 dan lolos ke final dengan agregat 5-2.

"Meski tak suka mengatakannya, tiap kali Liverpool membeli pemain, Anda dibikin membatin: 'Wow, pasti mereka melakukan riset dengan baik'," ungkap Fortune kepada The Athletic.

"Lalu ketika Liverpool merekrut Diaz saya membatin: 'Oh tidak! Bisa-bisanya kita melewatkan pemain-pemain seperti ini? Ayo lah!'."

Menjelang pertandingan melawan Tottenham yang digelar Minggu (8/5) dini hari WIB, bos Liverpool Jurgen Klopp memuji dampak yang diberikan Diaz.

"Impak yang sukar dipercaya, itu jelas," kata manajer asal Jerman itu di jumpa pers pra-pertandingan. "Ada ruang yang cukup buat setiap skuad di dunia buat pemain kelas dunia – itulah Luis, itulah mengapa kami sangat menginginkannya dan itulah mengapa kami bisa mendapatkannya."

Diaz sudah terlibat dalam lima gol dari 10 pertandingan di Liga Primer Inggris buat Liverpool, serta sudah berkontribusi tiga kali di Liga Champions.

"Sekarang dia bersama kami ke final, dan itu sangat luar biasa. Anda bisa melihat apa artinya buat dia. Ya, melibatkan pemain luar biasa itu bagus buat tiap-tiap skuad dan bagus buat kami – bukan cuma karena ada Piala Afrika ketika beberapa pemain tak di sini, tetapi juga karena itu."

"Puji Tuhan kami mengambil keputusan itu karena itu membantu di segala lini."

Mengingat mereka sudah mengangkat trofi Piala Liga Inggris, Diaz dkk. tengah mengejar quadruple pertama dalam sejarah sepakbola Inggris.

Mereka sudah mendapatkan tiket ke final UCL, dan menempel ketat Manchester City di Liga Inggris, serta bakal menghadapi Chelsea di partai puncak Piala FA.