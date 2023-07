Fans Manchester United Akan Mengemis Agar David De Gea Kembali Karena Andre Onana Tak Sebagus Dia - Dwight Yorke

Andre Onana "tidak sebagus" David de Gea dan fans Manchester United segera mengemis agar ia kembali, menurut legenda mereka.

David de Gea tinggalkan Manchester United usai habis kontrak

Andre Onana dipilih sebagai penerus

Dean Henderson menuju pintu keluar

Man United mengambil keputusan besar di departemen kiper musim panas ini. De Gea – peraih empat Player of the Year di Old Trafford – dilepas setelah 12 tahun mengabdi, dan menggantikannya dengan kiper Kamerun, Onana, yang diboyong dari Inter Milan di harga £48 juta. Namun, Dwight Yorke merasa para suporter United akan segera memohon-mohon agar De Gea, yang memenangkan Sarung Tangan Emas Liga Primer Inggris 2022/23 kembali bertugas di bawah mistar gawang klub kesayangan mereka.

Eks-striker Man United Yorke – yang menjadi bagian dari skuad treble-winner 1999 – berbicara kepada OLBG: "Saya sudah bilang sebelumnya bahwa Manchester United harus hati-hati dengan doa mereka, setelah kehilangan David de Gea. Atas segala jasa De Gea untuk Man United, akhir kariernya di sana sangatlah buruk. Saya berharap ini tidak kembali menghantui Man United karena sekarang mereka telah membeli Andre Onana. Hati-hati saja. De Gea adalah pemenang Sarung Tangan Emas, pemain terkemuka yang membuat kesalahan, seperti kita semua. De Gea memenangkan Sarung Tangan Emas itu seperti memenangkan Sepatu Emas dan menjadi top skor klub namun tetap digantikan oleh klub tersebut. Itu tidak terasa benar bagi saya."

"Menurut saya, Onana tak sebagus De Gea dan orang-orang harus menontonnya lekat-lekat. Saya sudah pernah menonton Onana sebelumnya, Liga Primer Inggris berbeda level dalam hal kecepatan permainan dan frekuensi di-pressing. Terkadang Onana seperti mencoba menjadi pemain outfield alih-alih menjadi kiper. Saya akan menontonnya lekat-lekat, dan orang-orang yang mengkritik De Gea dan ingin ia pergi kemungkinan akan memohonnya untuk kembali. Saya berharap itu tak terjadi, demi Man United."

"Seharusnya biarkan Andre Onana ke Chelsea, dan Manchester United seharusnya mempertahankan David de Gea dan mempromosikan Dean Henderson. Manajer-manajer ini melupakan para pemain muda, mereka harusnya diberi kesempatan. Jika Anda tak memberi seseorang yang digadang-gadang sebagai kiper masa depan Inggris kesempatan bermain, lantas kapan dia akan dipromosikan? Marcus Rashford misalnya, jika Anda mengekangnya di U-23, maka bagaimana Anda bisa tahu dia akan sehebat sekarang?"

"Jika memang De Gea sumber masalahnya, maka seharusnya kita mempromosikan Henderson. Dia dipinjamkan dan mendapatkan pengalaman berharga di Nottingham Forest, cukup untuk menjadikannya starter dan De Gea dirotasi. Saya tak akan duduk di sini dan menyatakan Onana 100 persen lebih baik dari De Gea. Saya mengingat masa-masa saya menjadi pemain muda dan ingin menembus tim utama; jika saya dipinjamkan untuk mendapatkan pengalaman dan bekerja keras tetapi tetap tak dipromosikan, maka saya akan merasa frustrasi. Onana mungkin harus beradaptasi di Manchester, [karena] cuaca dan sebagainya, padahal Anda bisa saja memberi seorang kiper muda, yang sudah beradaptasi, kesempatan untuk bermain."

Henderson lagi-lagi menuju pintu keluar Old Trafford, dengan Nottingham Forest mengajukan tawaran peminjaman dengan klausul wajib beli. Saat ini kiper veteran Inggris Tom Heaton mengisi posisi kiper pelapis Man United.