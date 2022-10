Bos Manchester United Ten Hag Muak Bicara Cristiano Ronaldo

Manajer Manchester United Erik ten Hag mengaku muak membahas Cristiano Ronaldo musim ini.

Ronaldo kembali setelah dicoret

Bobol gawang Sheriff

Ten Hag tegaskan saga transfer sudah selesai

APA YANG TERJADI?

Erik ten Hag sekali lagi menegaskan bahwa Cristiano Ronaldo masih menjadi pemain rotasi yang penting bagi Manchester United, tetapi sudah muak membahas striker Portugal tersebut. Ronaldo mencetak gol saat kembali ke starting XI MU kontra Sheriff di Liga Europa, Jumat (28/10) kemarin. Laga tersebut menjadi penampilan pertamanya semenjak diskors oleh Ten Hag akibat meninggalkan pertandingan Man United versus Tottenham sebelum peluit panjang ditiupkan.

KATA TEN HAG SOAL RONALDO:

"Saya sudah cukup banyak bicara soal ini, sudah memberi penjelasan yang cukup," kata pelatih asal Belanda itu kepada Sky Sports. "Kami senang dia di sini. Dia adalah pemain rotasi yang penting dan dia adalah pencetak gol kami."

"Ia mencetak gol [versus Sheriff] dan saya senang dengan itu karena saya tahu pencetak gol selalu membutuhkan itu. Semoga ia membangun performanya dan bisa menjadi lebih krusial lagi."

SITUASINYA:

Masa depan Ronaldo di Man United masih tak jelas terlepas dari ucapa Ten Hag. Pemain 37 tahun tersebut bukan lagi jaminan starter di Old Trafford dan penampilan-penampilan terbaik The Red Devils musim ini terjadi tanpa kehadirannya di tim. Ten Hag telah berkata ia tak ingin menjual Ronaldo di Januari tetapi mantan penyerang Real Madrid dan Juventus itu tetap diprediksi bakal hengkang jika tak kunjung mendapat menit bermain.

DALAM FOTO:

Getty

Getty

Getty

TAHUKAH ANDA?

Ronaldo mengoleksi enam gol dalam sembilan pertemuan Liga Primer Inggris kontra West Ham United.

SELANJUTNYA BUAT MAN UTD & RONALDO:

The Red Devils akan menantang West Ham di EPL, Minggu (30/10), sebelum menghadapi Real Sociedad di laga pamungkas fase grup Liga Europa, Jumat (4/11) mendatang.

The Red Devils take on West Ham in the Premier League on Sunday and then face Real Sociedad in their final Europa League group game on Thursday.