Manchester United Ajukan Empat Tawaran Untuk Winger Borussia Dortmund Jadon Sancho

Sejauh musim ini bergulir, Sancho telah tampil di sembilan laga Dortmund di semua ajang dengan sumbangan dua gol dan empat assist.

diketahui telah menyodorkan hingga empat penawaran untuk mendatangkan winger , Jadon Sancho (20 tahun).

Man United memang terus dikaitkan dengan Sancho pada sepanjang musim 2019/20. Jebolan akademi itu pun diyakini bakal pulang ke Inggris dan melanjutkan karier di kampung halamannya tersebut.

Memang, Man United telah menyerah untuk merekrut sang pemain pada bursa transfer musim panas ini. Namun, kabarnya Setan Merah masih penasaran dan bakal mencobanya lagi pada bursa transfer Januari mendatang.

Menurut jurnalis ternama Jan Aage Fjortoft, di podcast Here We Go yang diasuh oleh Fabrizio Romano, saat itu Man United mengajukan beberapa tawaran untuk Sancho yang terus ditolak Dortmund.

Tawaran pertama Man United disebut Fjortoft mendekati £50 juta. Tawaran selanjutnya di angka £70 juta dan £80 juta. Kemudian, tawaran terakhir kubu Old Trafford mencapai sekitar £91,3 juta.

Tetapi, seperti dilansir media-media Jerman, Dortmund menginginkan uang panjar yang lebih banyak dengan total transfer senilai £108 juta.

Negosiasi alot tanpa kata sepakat, pihak Dortmund pun menutup pintu untuk United. Direktur olahraga Die Borussen, Michael Zorc, mengutarakan bahwa setidaknya klub akan mempertahankan Sancho untuk musim ini.

Pada musim lalu, Sancho sukses mencetak 17 gol dan 16 assist. Ia membantu Dortmund finis di urutan kedua dan menembus fase gugur Liga Champions.

Jika transfer kejadian, Sancho bakal melengkapi trio mematikan lini serang Man United bersama Marcus Rashford dan Anthony Martial, yang ditopang Bruno Fernandes serta Paul Pogba.