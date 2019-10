mencatatkan rekor tak diinginkan saat menyudahi pertandingan fase grup Liga Europa di markas AZ Alkmaar dengan skor imbang tanpa gol, Jumat (4/10) dini hari WIB.

Pasukan Ole Gunnar Solskjaer, yang sekarang melewati sepuluh laga tandang tanpa kemenangan, menurunkan sejumlah pemain lulusan akademi sebagai starter, di antaranya Angel Gomes, Mason Greenwood dan Brandon Williams.

Namun, jalannya pertandingan tak sesuai dengan yang mereka harapkan. Selama 90 menit, mereka sama sekali tak mampu melepaskan tembakan ke gawang klub Eredivisie Belanda, yang justru lebih mendominasi permainan.

AZ tampil lebih menjanjikan meski tak berhasil memecah kebuntuan. Skuad arahan pelatih Arne Slot tersebut tercatat merepotkan gawang United yang dijaga David de Gea dengan total tujuh tembakan yang mengarah ke sasaran.

Menurut Opta, statistik nol tembakan ke gawang AZ merupakan yang pertama ditorehkan United dalam sejarah kiprah mereka di Liga Europa, selama 25 pertandingan terakhir.

