Bruno Fernandes Biang Kerok Aston Villa Pecundangi Manchester United Di Old Trafford

Gol telat Kortney Hause turut membenamkan Setan Merah di hadapan pendukung sendiri

Manchester United--dan Bruno Fernandes--harus menanggung malu di hadapan publik Old Trafford setelah Aston Villa membenamkan mereka 1-0 di pekan keenam Liga Primer Inggris, Sabtu (25/9).

Gol telat Kortney Hause memecah kebuntuan bagi tim tamu pada penghujung laga, sebelum ia bertanggung jawab atas penalti yang didapatkan United beberapa menit berselang.

Fernandes, yang ditunjuk sebagai algojo alih-alih Cristiano Ronaldo, gagal mengeksekusi penalti dan pasukan Dean Smith berhak membawa pulang tiga poin.

Blunder Luke Shaw menandai peluang resik pertama yang tercipta, bek kiri Inggris itu beruntung tak membuat Setan Merah tertinggal lebih dulu pada menit ke-17.

John McGinn melepaskan umpan akurat yang bisa diterima Matthew Cash di belakang garis pertahanan tanpa bisa diantisipasi Shaw. Sayangnya Matt Targett yang menerima umpan silang mendatar ciamik dari Cash justru tak bisa menembak dengan akurat ke gawang yang minim penjagaan.

Kurang konsentrasi menjadi tema bagi lini belakang United malam ini. Sang kapten, Harry Maguire, memberikan back pass sembrono yang tak bisa diterima David De Gea dengan bersih pada menit ke-24, dan bola memantul ke kaki Ollie Watkins yang sigap di dalam kotak penalti. Beruntung tendangan striker asal Inggris itu tidak mengancam gawang sang kiper.

United nyaris mencuri keunggulan di detik terakhir paruh pertama ketika Raphael Varane menjentikan bola hasil sepak pojok ke arah Paul Pogba, namun gelandang Prancis itu tidak siap dan bola sontekannya bergulir tipis di samping gawang Emiliano Martinez.

Pogba kembali mengancam lewat tendangan satu sentuhannya di paruh kedua, tetapi bola masih melebar tipis di atas gawang Villa.

Watkins menerima umpan matang di sisi kiri sebelum memotong ke dalam dan mengecoh pertahanan United dua kali, baik Varane dan Scott McTominay tak mampu merebut si kulit bulat dari kakinya, dan ia melepaskan tendangan keras yang bisa ditangkis De Gea dengan baik pada menit ke-69.

Villa menciptakan peluang emas lewat kombinasi McGinn dan Emi Buendia yang baru saja memasuki lapangan pada menit ke-80, sayang Jacob Ramsey yang menjadi orang terakhir dalam kombinasi tersebut harus terpeleset dan mencederai dirinya sendiri.

Bola mati matang dari Douglas Luiz disambut Kourtney Hause yang dikawal ketat dengan baik untuk memecah kebuntuan bagi tim tamu di menit ke-88!

From hero to zero , dua menit berselang Hause didakwa handsball di kotak penalti sendiri dan wasit Mike Dean menunjuk titik putih bagi Setan Merah.

Uniknya, bukan Cristiano Ronaldo, tetapi Fernandes yang menjadi algojo pada menit ke-92, dan eksekusi gelandang Portugal itu melayang jauh di atas gawang Martinez.

Artikel dilanjutkan di bawah ini

Peluit panjang ditiup tanpa ada balasan dari pasukan Ole Gunnar Solskjaer, dan United menelan kekalahan pertama mereka di Liga Primer musim ini.

Susunan pemain

Manchester United (4-2-3-1): David De Gea; Luke Shaw, Harry Maguire, Raphael Varane, Aaron Wan-Bissaka; Fred, Scott McTominay; Paul Pogba, Bruno Fernandes, Mason Greenwood; Cristiano Ronaldo.

Aston Villa (5-3-2): Emiliano Martinez; Matthew Cash, Ezri Konsa, Kortney Hause, Tyrone Mings, Matt Targett; Jacob Ramsey, Douglas Luiz, John McGinn; Danny Ings, Ollie Watkins.