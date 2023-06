Manchester City Selangah Lagi Resmikan Transfer Mateo Kovacic Dari Chelsea

Laporan menyebutkan bahwa The Blues dan The Cityzens telah mencapai kesepakatan untuk transfer Mateo Kovacic.

Kovacic selangkah lagi gabung ke City

The Cityzens dan Chelsea sepakat di angka £30 juta

Akan jalani tes medis dalam waktu dekat

APA YANG TERJADI? Bintang Chelsea Mateo Kovacic dikabarkan akan segera merapat ke Manchester City dalam waktu dekat. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano 'telah bersabda' bahwa pemain internasional Kroasia tersebut bakal menjadi rekrutan anyar The Cityzens di musim panas ini.

APA YANG DIKATAKAN: "HERE WE GO: Mateo Kovacic," tulis Fabrizio di media sosialnya. "Mateo Kovacic akan bergabung dengan Manchester City dari Chelsea, biaya telah disetujui dan kesepakatan selesai - here we go!"

GAMBARAN BESAR: Dalam laporan yang sama, Fabrizio juga menyebutkan biaya yang dikeluarkan oleh The Cityzens untuk merekrut Kovacic, yakni £30 juta - dengan City akan membayar £25 juta sebagai biaya awal dan bonus £5 juta tergantung gelar City di akhir musim nanti.

Selain itu, pemain berusia 29 tahun tersebut juga telah mencapai kesepakatan pribadi dua pekan lalu dengan kontrak jangka panjang.

APA SELANJUTNYA? Kovacic akan melakukan tes medis dalam beberapa hari ke depan sebelum akhirnya dipresentasikan sebagai pemain baru Man City.