"Dia Berkontribusi!" - Manajer Manchester City Pep Guardiola Kecam Para Pengkritik Jack Grealish

Pep Guardiola telah mengatakan kepada Jack Grealish untuk mengabaikan kritik dan mengatakan bahwa dia telah membuat kontribusi besar.

GAMBARAN UMUM: Sebagian besar kritik selalu membicarakan soal Grealish yang tak kunjung mencetak gol dan keyakinan bahwa dia tidak seberani dulu saat masih bermain untuk Aston Villa. Grealish juga sebelumnya menyatakan bahwa dia merasa memiliki lebih banyak kebebasan saat bermain untuk The Villans.

