Wow! Manchester City Mau Rebut Paul Pogba Dari Manchester United

Manchester City mempertimbangkan merekrut Paul Pogba secara cuma-cuma ketika kontraknya habis di sang rival bebuyutan, Manchester United, musim panas nanti.

GOAL memahami bahwa gelandang timnas Prancis itu bersikap terbuka dengan transfer ini ketika kontraknya di Old Trafford habis di akhir musim.

Paris Saint-Germain dan Juventus juga meminati pemain 29 tahun tersebut, yang bergabung ke Man United dengan biaya yang saat itu memecahkan rekor dunia yakni £89,5 juta pada 2016.

Mengapa Manchester City meminati Pogba?

Gelandan veteran Fernandinho sudah mengonfirmasi bakal meninggalkan Etihad Stadium di musim panas ketika kontraknya habis.

Pep Guardiola menginginkan pengganti dan Pogba dinilai bisa berperan sebagai No. 6 dan No. 8.

Penggawa timnas Spanyol, Rodri, bermain impresif sebagai gelandang jangkar utama Man City, dan diharapkan akan memulai negosiasi kontrak baru.

Mungkinkah Pogba ke Man City?

Jebolan akademi Manchester United itu tidak akan memperpanjang masa bakti keduanya di Old Trafford dan gara-gara cedera betis, Pogba diprediksi sudah memainkan laga terakhirnya untuk The Red Devils.

Man City belum bisa meresmikan Pogba sampai dia berstatus agen bebas pada 1 Juli, tetapi sang pemain sudah bisa membuka negosiasi dengan klub dari negara lain di Eropa sejak Januari kemarin.

Sebelum kematian Mino Raiola, Pogba memiliki agen yang sama dengan Erling Haaland, dan Man City juga ingin memboyong striker Borussia Dortmund itu.

Akan sebesar apa transfer Pogba ke Man City?

Jika benar-benar menyebrang ke sisi biru Manchester, Pogba akan menjadi transfer sensasional pertama dalam kota yang terjadi sejak Carlos Tevez membelot ke City pada 2009.

Pembelian penyerang Argentina itu diumumkan dengan papan iklan besar "Welcome to Manchester" yang membuat mantan manajer United, Sir Alex Ferguson, menyebut City "klub kecil dengan mentalitas kecil" sebelum mempersembahkan titel Liga Primer Inggris buat The Red Devils.

United merekrut mantan winger akademi City, Jadon Sancho, dari Dortmund dengan harga £73 juta musim panas lalu.