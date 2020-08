Eks Gelandang Manchester City David Silva Makin Dekat Ke Lazio

Mantan gelandang , David Silva (34 tahun), dikabarkan selangkah lagi bakal bergabung dengan klub Italia, .

Nicola Schira, salah satu wartawan terkenal Italia, melaporkan bahwa pihak Lazio sudah berada dalam tahap pembicaraan lebih lanjut untuk mengontrak Silva.

#Lazio are in advanced talks to sign David #Silva as a free agent. President #Lotito has offered to the spanish winger a contract until 2023 (€3M + add-ons/year) and is confident to reach an agreement in the next days. #transfers