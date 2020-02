Manchester City Bisa Terlempar Ke League Two?

Manchester City kabarnya berpeluang diturunkan ke League Two.

dikabarkan menghadapi kemungkinan kecil untuk diturunkan ke League Two.

Pada Jumat (14/2) kemarin, UEFA mengumumkan bahwa The Citizens mendapatkan skorsing dua tahun tampil di Liga Champions plus denda €30 juta (£24,9 juta) karena melanggar aturan Financial Fair Play.

Hukuman ini diberlakukan juga karena klub besutan Pep Guardiola itu gagal bersikap kooperatif selama penyelidikan yang dilakukan UEFA.

Di saat klub akan mengajukan banding terhadap klaim UEFA kalau mereka melebih-lebihkan pendapatan sponsor dalam akun antara 2012 dan 2016, mereka juga menghadpai kemungkinan sanksi lebih lanjut dari pihak Liga Primer Inggris.

Dilansir The Independent, pengurangan poin dianggap mungkin akan terjadi, meski beberapa hukuman yang lebih berat tampaknya akan menyusul dalam beberapa bulan ke depan.

Perkiraan bahwa City akan diturunkan ke League Two memang dianggap sangat tidak mungkin, namun diyakini akan terjadi diskusi di antara badan-badan pelaksana yang terkait tentang apakah klub asal Manchester itu akan terlempar ke tingkat keempat dalam sepakbola Inggris.

Berdasarkan pada perubahan peraturan baru-baru ini, yang diperkenalkan oleh Football League, klub mana pun yang dinyatakan bersalah atas penyimpangan-penyimpangan seperti itu akan diturunkan ke League Two.

City meraih dua gelar Liga Primer secara berturut-turut, yakni pada musim 2017/18 dan 2018/19, meski pada musim ini, mereka "kalah bersaing" dengan .