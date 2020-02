RESMI: Manchester City Pinjamkan Angelino Ke RB Leipzig

❤️👋 Welcome, @angelino_69 . Wir leihen den 🇪🇸 spanischen Defensivakteur Angeliño bis Saisonende von Manchester City aus. Der 23-Jährige erhält die Rückennummer 3. _____ #Angelino #DieRotenBullen 🔴⚪️ #RBLeipzig

Lebih banyak tim