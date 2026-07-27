Paolo Maldini telah meletakkan jabatannya sebagai direktur teknik federasi sepak bola Italia (FIGC). Leonardo, yang terikat dengan federasi sebagai penasihat, juga mundur. Dengan demikian, kebijakan teknis baru di tubuh FIGC sudah berakhir setelah hanya berjalan enam belas hari.

Maldini sebelumnya ditunjuk awal bulan ini oleh ketua Giovanni Malagò untuk memimpin pencarian pelatih timnas baru, setelah Gennaro Gattuso pergi. Bersama Leonardo, ia sempat berbicara dengan Carlo Ancelotti dan Pep Guardiola, sebelum Andrea Pirlo muncul sebagai kandidat utama.

Namun, penunjukan itu batal pada saat-saat terakhir. Pirlo ternyata merupakan duta dari perusahaan judi Rusia, Fonbet, yang bukan hanya memunculkan pertanyaan etis, tetapi juga menimbulkan masalah hukum. Di Italia, iklan perjudian dilarang, sehingga FIGC memutuskan untuk tidak melanjutkan kedatangan mantan pemain internasional itu.

Menurut media Italia, keputusan itu memicu keretakan kepercayaan yang serius antara Maldini, Leonardo, dan federasi. Malagò juga tidak memberikan dukungan publik kepada direktur tekniknya. Ketika Menteri Olahraga Andrea Abodi melontarkan kritik terhadap jalannya situasi di FIGC, Malagò menanggapi bahwa orang harus bertanya "siapa yang telah mempermalukan diri sendiri", yang membuatnya seolah-olah secara implisit meletakkan tanggung jawab pada Maldini.

Setelah batalnya penunjukan Pirlo, Maldini dan Leonardo kemudian disebut mengusulkan Thiago Motta sebagai pelatih timnas yang baru. Namun, Malagò tetap berpegang pada preferensinya terhadap Roberto Mancini, sementara Antonio Conte juga masih dianggap sebagai opsi. Perbedaan visi itu pun menciptakan situasi yang tidak lagi bisa dijalankan.

Media Italia melaporkan bahwa Maldini kemudian memutuskan untuk mengajukan pengunduran dirinya, lalu Leonardo melakukan hal yang sama. Dengan demikian, FIGC sekaligus kehilangan dua petinggi yang baru sedikit lebih dari dua pekan lalu diperkenalkan sebagai arsitek era baru bagi tim nasional.

Pencarian pelatih timnas baru pun kembali dimulai. Menurut media nasional, Roberto Mancini masih menjadi kandidat terkuat untuk menangani Squadra Azzurra . Sementara itu, Giorgio Chiellini disebut sebagai calon direktur teknik baru, sedangkan nama Thiago Motta menghilang ke belakang setelah kepergian Maldini dan Leonardo.

FIGC kini harus memutuskan apakah mereka akan lebih dulu menunjuk direktur teknik baru atau langsung mengangkat pelatih timnas yang baru.