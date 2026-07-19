Tim nasional Inggris meraih peringkat ketiga di Piala Dunia 2026, setelah mengalahkan Prancis dengan skor 6-4 dalam pertandingan seru yang digelar di Stadion Hard Rock, Miami. Dengan demikian, “Tiga Singa” menutup partisipasi mereka di turnamen ini dengan cara terbaik, sementara Prancis mengakhiri perjalanan mereka di peringkat keempat.

Timnas Inggris memulai pertandingan dengan agresif, dan Declan Rice membuka skor lebih awal pada menit ketiga melalui tendangan keras, sebelum Ezri Konsa memperbesar keunggulan dengan gol kedua lewat sundulan akurat pada menit ke-18, kemudian Bukayo Saka melanjutkan penampilannya yang gemilang dengan mencetak gol ketiga pada menit ke-37, sebelum pemain yang sama kembali mencetak gol keempat pada masa tambahan waktu babak pertama, sehingga babak pertama berakhir dengan keunggulan Inggris 4-0.

Pada babak kedua, timnas Prancis berusaha bangkit dengan kuat; Kylian Mbappé memperkecil ketertinggalan dengan mencetak gol pertama pada menit ke-48, kemudian Bradley Barcola menambah gol kedua pada menit ke-54, sebelum Mbappé kembali mencetak gol keduanya dan gol ketiga Prancis pada menit ke-66, sehingga pertandingan kembali memanas.

Namun, Inggris segera memulihkan keseimbangannya, setelah Bukayo Saka melengkapi hat-trick-nya dengan mencetak gol kelima dari tendangan penalti pada menit ke-87, sementara Ousmane Dembélé mencetak gol keempat Prancis pada menit ke-90+6, sebelum Jude Bellingham menambah gol keenam sehingga pertandingan seru ini berakhir dengan kemenangan Inggris 6-4.

Pertandingan ini menampilkan penampilan gemilang dari Saka, yang mencetak tiga gol, sementara Mbappé terus menorehkan sejarah dengan mencetak dua gol yang meningkatkan total golnya menjadi 22 gol dalam sejarah Piala Dunia, sehingga ia menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa dalam kompetisi ini, serta memperkuat posisinya sebagai pencetak gol terbanyak di edisi 2026 dengan 10 gol, meskipun timnas negaranya kalah.

Berikut ini ringkasan pertandingan antara Inggris dan Prancis



