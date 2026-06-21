Malam yang luar biasa bagi kiper Curaçao saat menghadapi Ekuador

Penampilan Eloy Rom menjadi salah satu malam paling luar biasa bagi seorang penjaga gawang dalam sejarah Piala Dunia, setelah ia membawa timnas Curaçao meraih hasil imbang tanpa gol melawan Ekuador berkat penampilan defensif yang bersejarah pada pertandingan kedua babak penyisihan grup, Minggu pagi tadi.

Rom berhasil menahan 15 tembakan ke gawang selama pertandingan, yang merupakan jumlah penyelamatan terbanyak yang dicatat oleh seorang kiper dalam satu pertandingan Piala Dunia tanpa perpanjangan waktu, menurut data yang tersedia sejak tahun 1966, seperti dilansir oleh Opta.

Kiper Curaçao ini juga menyamai rekor bersejarah yang sebelumnya dipegang oleh kiper Amerika Serikat, Tim Howard, yang melakukan 15 penyelamatan saat melawan Belgia di babak 16 besar Piala Dunia 2014, sebelum akhirnya meningkatkan jumlah penyelamatannya menjadi 16 setelah pertandingan berlanjut ke babak perpanjangan waktu, menurut statistik Mr. Ship.

Hanya pada babak pertama saja, Rom melakukan 6 penyelamatan, yang merupakan jumlah penyelamatan terbanyak yang dilakukan oleh seorang kiper dalam satu babak selama Piala Dunia 2026 hingga saat ini.

Rom juga membuat timnas Ekuador mencatatkan rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen ini, setelah menjadi tim pertama yang melepaskan 15 tembakan ke arah gawang dalam satu pertandingan Piala Dunia tanpa berhasil mencetak gol sama sekali.

Rekor sebelumnya dipegang oleh Belanda, yang melepaskan 13 tembakan ke gawang tanpa mencetak gol saat melawan Peru pada edisi 1978.

Rom keluar dari pertandingan dengan menjaga gawangnya tetap bersih, memberikan Curaçao satu poin berharga, dan mencatatkan namanya dalam sejarah Piala Dunia sebagai salah satu penampilan individu terbaik kiper sepanjang sejarah turnamen ini.