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Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Malam Rekor... Kane dan Beckford Menulis Sejarah Bersama Inggris

Norway vs England
Norway
England
World Cup
J. Pickford
H. Kane
Norwegia
Inggris
AS

Pertandingan melawan Norwegia menempatkan dua bintang Tim Tiga Singa dalam jajaran legenda

Tim nasional Inggris akan mencatatkan dua rekor bersejarah dalam laga malam ini, di mana Harry Kane dan Jordan Pickford terus menorehkan nama mereka dalam sejarah “Tiga Singa”.

Timnas Inggris akan berhadapan dengan Norwegia di babak perempat final, di mana keduanya berupaya melaju ke semifinal untuk menghadapi pemenang dari pertandingan berikutnya antara Argentina dan Swiss.

Jaringan Opta melaporkan bahwa kapten Harry Kane akan memainkan pertandingan internasional ke-120-nya bersama timnas Inggris malam ini, sehingga menyamai rekor Wayne Rooney sebagai pemain dengan penampilan terbanyak bersama “Tiga Singa”.

Hanya kiper Peter Shilton, yang memiliki 125 penampilan internasional, yang masih berada di atas Kane dan Rooney dalam daftar pemain dengan penampilan terbanyak untuk timnas Inggris.

Di sisi lain, kiper Jordan Pickford mencatatkan prestasi bersejarah lainnya, dengan memainkan pertandingan ke-18-nya di Piala Dunia, sehingga menjadi pemain Inggris dengan penampilan terbanyak dalam sejarah turnamen tersebut.

Timnas Inggris berhasil melaju ke perempat final setelah mengalahkan tuan rumah Meksiko dengan skor 3-2, sementara Norwegia mengalahkan Brasil 2-1 di babak 16 besar.

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