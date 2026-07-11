Malam Rekor... Kane dan Beckford Menulis Sejarah Bersama Inggris

Tim nasional Inggris akan mencatatkan dua rekor bersejarah dalam laga malam ini, di mana Harry Kane dan Jordan Pickford terus menorehkan nama mereka dalam sejarah “Tiga Singa”.

Timnas Inggris akan berhadapan dengan Norwegia di babak perempat final, di mana keduanya berupaya melaju ke semifinal untuk menghadapi pemenang dari pertandingan berikutnya antara Argentina dan Swiss.

Jaringan Opta melaporkan bahwa kapten Harry Kane akan memainkan pertandingan internasional ke-120-nya bersama timnas Inggris malam ini, sehingga menyamai rekor Wayne Rooney sebagai pemain dengan penampilan terbanyak bersama “Tiga Singa”.

Hanya kiper Peter Shilton, yang memiliki 125 penampilan internasional, yang masih berada di atas Kane dan Rooney dalam daftar pemain dengan penampilan terbanyak untuk timnas Inggris.

Di sisi lain, kiper Jordan Pickford mencatatkan prestasi bersejarah lainnya, dengan memainkan pertandingan ke-18-nya di Piala Dunia, sehingga menjadi pemain Inggris dengan penampilan terbanyak dalam sejarah turnamen tersebut.

Timnas Inggris berhasil melaju ke perempat final setelah mengalahkan tuan rumah Meksiko dengan skor 3-2, sementara Norwegia mengalahkan Brasil 2-1 di babak 16 besar.

Baca juga: Kepastian posisi Courtois menjelang awal musim baru

Baca juga: Bocoran tulisan tangan... Haaland membuang rencana Ancelotti ke tempat sampah

