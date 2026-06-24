Malam Kemitraan Arab... Kerja sama Mesir-Aljazair dalam misi Piala Dunia

Tim nasional Amerika Serikat bersiap menghadapi tim nasional Turki pada Jumat dini hari mendatang di Stadion Los Angeles, dalam laga puncak yang dinanti-nantikan pada putaran ketiga dan terakhir babak penyisihan grup Piala Dunia 2026. Pertandingan ini menjadi sorotan karena kehadiran para pemain keturunan Arab yang dijadwalkan tampil.

Amerika memimpin grup dengan raihan 6 poin, sementara timnas Turki memasuki pertandingan ini di posisi terakhir tanpa poin, setelah menelan dua kekalahan dari Australia dan Paraguay.

Wasit internasional asal Mesir, Mahmoud Ashour, terus memperkuat posisinya di antara jajaran wasit terbaik dunia, setelah dipilih oleh Komite Wasit Utama Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) sebagai asisten wasit video (VAR) dalam laga antara Amerika Serikat dan Turki, pada putaran ketiga babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Pemilihan Ashour, menurut pernyataan Federasi Sepak Bola Mesir, merupakan bagian dari tim wasit internasional yang dipimpin oleh wasit lapangan asal Aljazair, Mustafa Gharbal, yang dibantu oleh rekan senegaranya, Makran Qorari sebagai asisten pertama, dan Akram Abbas Zahroni sebagai asisten kedua, sementara wasit keempat dijabat oleh Omar Al-Ali dari Uni Emirat Arab, dan Mohamed Al-Hammadi sebagai wasit asisten cadangan.

Tim Video Assistant Referee (VAR) terdiri dari wasit utama asal Spanyol, Antonio Garcia, wasit asisten asal Mesir, Mahmoud Ashour, dan wasit asisten, Lara Juan.

Pertandingan ini akan digelar pada pukul lima pagi hari Jumat mendatang waktu Kairo, di Stadion Los Angeles di kota Inglewood, California, dalam rangkaian pertandingan Grup D.

Penugasan ini menandai penampilan kelima Mahmoud Ashour di Piala Dunia kali ini, sehingga menjadikannya wasit Mesir dengan penampilan terbanyak dalam sejarah turnamen tersebut. Kelanjutan partisipasinya ini mencerminkan tingkat keahlian teknis dan kedisiplinan tinggi yang ia tunjukkan sejak dimulainya kompetisi, di mana ia dianggap sebagai salah satu nama terkemuka dalam pengelolaan teknologi video di tingkat internasional.