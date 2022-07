Makna Dari Jersey Kandang Persija Jakarta Musim Ini

Persija Jakarta memperkenalkan jersey mereka musim ini, plus jargon yang digunakan untuk mengarungi 2022/23.

Persija Jakarta resmi memperkenalkan jersey baru mereka untuk kompetisi musim 2022/23. Hal itu dilakukan di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, bersamaan dengan laga persahabatan melawan RANS Nusantara FC.

Tentunya, warna merah kembali menjadi warna kebesaran tim ibu kota. Apparel dengan merek Juara masih digunakan Ondrej Kudela dan kolega untuk musim ini. Apparel tersebut merupakan produksi dari Persija sendiri.

Hal yang ditonjolkan secara kenyamanan dan kegunaan jersey itu sendiri antara lain FERVOR-KNIT, tenun jacquard, quick dry, anti bakteri, bahan yang lembut serta ringan untuk memaksimalkan performa pemain di lapangan.

Kesan mewah terlihat dengan jersey tersebut memiliki detail kerah, lengan, logo yang premium. Tidak lupa, Persija menonjolkan motif 'flame', atau api yang membara, sebagai gambaran semangat mereka menyongsong musim ini dengan jargon 'To the Next Level'.

Artikel dilanjutkan di bawah ini

"Lambang api semangat pada jersey yang dikenakan pemain nantinya adalah bentuk apresiasi terhadap suporter yang terus menyala. Semangat mereka tidak mernah meredup", ucap Mochtar Sarman selaku CEO dari JUARA.

Selain itu, tagar #JAKARTAKOTAGUE telah diciptakan untuk membuka peluncuran jersey musim 2022/23, FERVOR-KNIT. Peluncuruan jersey ini berkolaborasi dengan sutradara Andi Bachiar Yusuf, melalui tayangan pendek yang berisikan motif dan usaha keras suporter untuk menyemangati perjuangan Persija.