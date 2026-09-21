Kritik bertubi-tubi mengarah ke Real Madrid setelah kekalahan pada derbi ibu kota melawan Atletico Madrid dengan skor 2-1, di tengah pembicaraan tentang krisis yang melampaui keputusan-keputusan wasit yang memicu kemarahan para pemain dan pendukung klub kerajaan.

Claude Makelele, mantan pemain Real Madrid, menjadi salah satu pengkritik paling menonjol atas penampilan tim, setelah ia menyampaikan pesan langsung kepada para pemain klub dan pelatih mereka, Jose Mourinho, seraya menegaskan bahwa mencari-cari kesalahan wasit tidak seharusnya mengalihkan perhatian dari masalah-masalah yang ada di dalam lapangan.

Surat kabar "AS" mengutip pernyataan Makelele, yang menolak menganggap wasit sebagai penyebab utama di balik kemunduran Real Madrid, seraya menekankan bahwa tim tersebut menderita akibat tidak adanya kesepahaman dan gagasan yang jelas.

Makelele berkata: "Jangan mencari-cari wasit sebagai kambing hitam. Tidak ada kesepahaman antarpemain, dan tidak ada pula antara pemain dengan pelatih. Mourinho perlu berbicara dengan mereka."

Mantan gelandang Prancis itu menambahkan: "Tim ini lemah, tidak ada rencana permainan, tidak ada apa pun sama sekali. Tidak ada, tidak ada, tidak ada. Kita harus menuntut mereka untuk memberikan lebih."

Makelele berpandangan bahwa masalah Real Madrid tidak berkaitan dengan satu keputusan wasit atau serangkaian kesalahan yang terjadi pada derbi tersebut, melainkan dengan apa yang ditampilkan tim itu sendiri di dalam lapangan, seraya menunjukkan tidak adanya gagasan dan rencana yang memberi tim kemampuan untuk memaksakan gayanya.

Makelele mengakhiri pembicaraannya dengan pesan yang jelas, setelah ia menekankan pentingnya melihat penampilan tim alih-alih berfokus pada wasit, katanya: "Masalahnya bukan pada wasit, ada kekurangan yang jelas dalam tim, dan tidak ada gagasan atau rencana yang jelas di atas lapangan."

Pernyataan mantan pemain Real Madrid itu muncul pada saat tim tersebut memasuki periode jeda internasional setelah kekalahan derbi, di tengah kritik yang semakin meningkat terhadap penampilan tim di bawah kepemimpinan Mourinho, sementara Barcelona menempati puncak dengan selisih enam poin dari klub kerajaan.