Mahrez setelah kontraknya diputus: Kepentingan Al-Ahly adalah yang terpenting!

Bintang Aljazair, Riyad Mahrez, mengejutkan semua orang dengan pernyataannya yang menghebohkan setelah memutuskan kontraknya dengan Al-Ahli Saudi, dengan menegaskan bahwa kepentingan klub lebih penting daripada apa pun.

Al-Ahli sebelumnya telah menimbulkan kejutan besar dengan mengaktifkan klausul pemutusan kontrak Mahrez saat ia sedang membela Aljazair di Piala Dunia 2026, sebuah tindakan yang memicu kecaman dari para suporter dan media terhadap manajemen klub.

Namun demikian, Mahrez menerima keputusan tersebut dan mengucapkan selamat tinggal kepada klub serta para penggemar melalui pesan yang menyentuh, di mana ia mengatakan: “Terima kasih atas semua yang telah kita lalui bersama. Saya merasa beruntung bisa menjalani momen-momen tak terlupakan bersama kalian, meraih gelar juara, menulis bab dalam sejarah klub ini, dan membangun ikatan yang akan selalu lebih kuat daripada sepak bola.”

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Ia menambahkan: “Saya bangga telah berjuang bersama kalian hingga akhir. Saya selalu mengutamakan kepentingan tim, staf pelatih, dan klub di atas segalanya, bahkan terkadang mengorbankan kepentingan pribadi saya, karena saya memiliki keyakinan yang teguh terhadap proyek ini dan orang-orang yang mewakilinya.”

Dia melanjutkan: “Saya akan pergi dengan kepala tegak; saya tahu bahwa saya telah setia kepada rekan-rekan saya, staf pelatih, klub, dan para pendukungnya.”

Dia melanjutkan: “Dari lubuk hati yang paling dalam, saya mendoakan klub ini agar selalu dilimpahi keberuntungan dan kesuksesan, dan saya meminta para pemain untuk selalu bersatu demi meraih gelar juara.”

Dan ia menyimpulkan: “Ke mana pun sepak bola membawa kami, saya tidak akan pernah melupakan saudara-saudara yang saya temui di ruang ganti ini.”



