Real Madrid mengeluarkan pernyataan resmi terkait cedera yang dialami pemainnya asal Uruguay, Fede Valverde, usai kekalahan di laga derbi dengan skor 1-2 dari Atletico, Minggu malam.

Los Blancos mengumumkan, dalam pernyataan resmi, bahwa Valverde mengalami memar parah di pergelangan kaki kiri, dan akan menjalani pemeriksaan baru dalam beberapa jam ke depan untuk menentukan tingkat keparahan cedera secara akurat.

Cedera itu terjadi pada babak pertama, setelah tekel dari Kang In Lee terhadap pemain asal Uruguay tersebut.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Fede Valverde dipastikan akan absen dari pemanggilan berikutnya bersama timnas negaranya.

Real Madrid memiliki jeda 20 hari tanpa kompetisi, di mana pertandingan mereka berikutnya akan berlangsung pada Sabtu 10 Oktober melawan Villarreal di Stadion Santiago Bernabeu, dalam pekan kedelapan Liga.

Berdasarkan perkiraan absen yang berkisar antara dua hingga tiga pekan, sebuah perkiraan yang belum dikonfirmasi oleh klub kerajaan hingga saat ini, Valverde mungkin bisa tampil di laga melawan Villarreal, dalam kondisi fisik yang sangat kritis. Pemeriksaan yang akan ia jalani dalam beberapa jam ke depan akan memungkinkan diketahuinya apakah ia mengalami cedera yang lebih serius, serta menentukan periode pemulihan secara lebih akurat.

Setelah laga melawan Villarreal, jadwal pertandingan Real Madrid menjadi lebih padat, karena Los Blancos akan bertandang ke markas Roma pada Rabu 14 Oktober di Liga Champions Eropa. Empat hari kemudian, mereka akan menjamu Sevilla di Stadion Bernabeu, dan setelah itu akan datang salah satu laga paling menonjol di awal musim, yaitu pertandingan El Clasico melawan Barcelona, yang dijadwalkan pada tanggal 25 di bulan yang sama.

Berdasarkan perkembangan kondisi pergelangan kakinya, Valverde mungkin bisa kembali di salah satu pertandingan tersebut, namun masih terlalu dini untuk mengetahuinya, karena Real Madrid harus menjalankan pemeriksaan baru terhadapnya, dan klub belum menentukan waktu kembalinya ia ke lapangan.

Beberapa jam ke depan akan menjadi penentu untuk mengetahui apakah Valverde bisa kembali melawan Villarreal, atau harus menunggu beberapa hari tambahan.

Anda bisa mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora