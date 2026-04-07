Kylian Mbappe, bintang Real Madrid, melanjutkan penampilan gemilangnya di Liga Champions musim ini dengan mencetak gol penting melawan Bayern Munich.

Mbappe mencetak gol ke gawang Manuel Neuer, tetapi itu tidak cukup untuk menyelamatkan Real Madrid dari kekalahan 1-2 dalam pertandingan yang digelar pada Selasa malam ini di Stadion “Santiago Bernabeu” pada leg pertama perempat final Liga Champions.

Tim kerajaan membutuhkan kemenangan dengan selisih dua gol pada leg kedua di Munich pekan depan jika ingin melanjutkan langkahnya di kompetisi benua tersebut.

Bintang Prancis itu mencetak golnya yang ke-14 pada musim Liga Champions saat ini, sehingga kini hanya berjarak 3 gol dari rekor jumlah gol terbanyak dalam satu musim, yang dimiliki Cristiano Ronaldo (17 gol).

Baca juga:

Pertarungan dua kubu dan dendam lama.. Mbappe mematahkan kebuntuan Neuer setelah 9 momen

Mengacaukan perhitungan Arbeloa.. bintang Real Madrid absen dari laga penentuan melawan Bayern

Thiago Betarch memecahkan rekor Raul.. dan Neuer menyamai Messi

Video: Puncak laga memanas lebih awal.. suporter Bayern menguasai area sekitar Bernabeu

Keputusan berani dari Arbeloa.. kebocoran rencana Real Madrid melawan Bayern

Dengan gol ini, torehan gol Real Madrid pada musim Liga Champions saat ini mencapai 30 gol untuk pertama kalinya sejak musim 2017-2018, yang mencatat 33 gol.

Gol Mbappe juga menjaga rangkaian Real Madrid, karena tim kerajaan terus mencetak gol di kandang dalam Liga Champions untuk ke-43 kali berturut-turut, menurut jaringan Prancis “Stats Foot”.

Terakhir kali Real Madrid gagal mencetak gol di kandang terjadi saat melawan CSKA Moskow dari Rusia pada Desember 2018.