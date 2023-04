Maafin Todd Boehly Ya? 'Salah Urus' Chelsea Sampai Amburadul

Pemilik Chelsea, Todd Boehly mengakui adanya kesalahan mengurus klub di Stamford Bridge selama 12 bulan terakhir.

Chelsea di tengah musim yang buruk

Terpuruk di posisi ke-11 klasemen Liga Primer

Boehly menyadari tentang adanya kesalahan

APA YANG TERJADI? Boehly mengungkapkan pandangannya tentang musim yang dijalani Chelsea dalam sebuah acara pribadi setelah The Blues tersingkir dari Liga Champions, menurut Daily Mail. Pemilik Chelsea itu mengatakan pada acara tersebut, yang dihadiri oleh para bankir dan rekan bisnis, bahwa kesalahan telah dibuat tetapi menolak untuk menguraikan rincian apa pun setelah melihat klubnya mengalami musim yang buruk.

MUSIM AMBURADUL: Kekalahan Chelsea dari Real Madrid mengakhiri harapan tipis The Blues untuk menyelesaikan musim dengan sebuah trofi. The Blues juga tampaknya tidak akan bisa berlaga di kompetisi Eropa musim depan, karena mereka saat ini berada di posisi ke-11 dan belum pernah menang di bawah manajer interim Frank Lampard. Boehly telah memberi tahu para pemain bahwa posisi mereka di liga saat ini "memalukan", dengan perolehan poin The Blues lebih dekat ke dasar klasemen daripada puncak, meski pun Boehly berinvestasi besar-besaran sejak mengambil alih klub.

BERBURU MANAJER: Boehly sadar betul bahwa dirinya tidak boleh salah lagi dalam merekrut manajer baru. Julian Nagelsmann dilaporkan telah mengundurkan diri dari pencalonan, menyisakan Luis Enrique, Vincent Kompany dan Mauricio Pochettino dalam daftar pilihan klub saat ini untuk menggantikan Graham Potter yang dipecat setelah hanya baru ditunjuk pada awal musim ini.

TAHUKAN ANDA: Chelsea telah kalah dalam empat pertandingan berturut-turut di semua kompetisi untuk pertama kalinya sejak November 1993, sementara mereka gagal mencetak gol dalam 18+ pertandingan berbeda dalam satu musim untuk pertama kalinya sejak 1980/81 (21).

APA SELANJUTNYA UNTUK CHELSEA? Pertandingan Liga Primer The Blues berikutnya adalah melawan Brentford pada hari Kamis, 27 April di Stamford Bridge.