Lutsharel Geertruida kembali muncul di Instagram dengan sebuah Instagram Story yang misterius. Bek berusia 26 tahun itu mengunggah layar hitam dengan sebuah jam pasir. Geertruida dalam beberapa pekan terakhir dikaitkan dengan PSV dan Feyenoord, dan sejak Kamis juga dengan Ajax.

Sebelumnya pada Kamis, Sky Deutschland melaporkan bahwa Ajax telah menanyakan kepada Leipzig soal kemungkinan merekrut Geertruida. Klub Amsterdam itu ingin meminjamnya.

Bukan rahasia lagi bahwa Geertruida sangat diminati di Belanda. Bersama PSV, bek tengah yang juga bisa bermain sebagai bek kanan itu sudah mencapai kesepakatan pribadi.

Feyenoord juga sudah cukup lama memikirkan kembalinya pemain asal Rotterdam itu, yang melakoni debutnya di sepak bola profesional di De Kuip.

Apakah jam pasir itu ada hubungannya dengan potensi transfer, masih belum sepenuhnya jelas. Namun, ini bukan kali pertama pada musim panas ini Geertruida muncul di Instagram dengan pesan misterius.

Pada awal Agustus, ketika ia dikaitkan dengan PSV dan Feyenoord, ia sudah membagikan foto kartu 'UNO reverse'. Di dunia online, kartu itu telah berkembang menjadi meme, simbol dari sebuah perubahan arah yang mendadak dan mengejutkan. Teori-teori tentang makna foto itu pun dengan cepat beredar.

Sejumlah pihak berspekulasi bahwa itu berarti ia 'kembali' ke Feyenoord, sementara yang lain mengartikannya bahwa Geertruida menuju 'numero uno' Eredivisie (PSV).

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