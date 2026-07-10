Lukaku: Kami tidak akan bermain untuk kalah melawan Spanyol

Romelu Lukaku, penyerang Belgia, menegaskan bahwa timnya tidak lolos ke perempat final Piala Dunia 2026 untuk menyerah atau menganggap pertandingan melawan tim nasional Spanyol sudah kalah sebelum bertanding, sambil menekankan bahwa mereka “sudah sangat siap” untuk menghadapi “La Roja”.

"Jika kami sudah mencapai level ini, kami tidak akan bermain untuk kalah dan pulang ke rumah," kata Lukaku dalam konferensi pers menjelang pertandingan yang dijadwalkan hari ini, Jumat, di Stadion Los Angeles. "Ini adalah fase yang sangat penting, dan kami memiliki bakat yang diperlukan serta harus tampil sempurna melawan Spanyol."

Lukaku menekankan bahwa untuk melanjutkan perjalanan di Piala Dunia, timnas Belgia harus menghadapi tim yang “sangat tangguh dan bermain dengan formasi yang sama sejak 2018”, dengan kehadiran pemain seperti Ferran Torres yang “memberikan kedalaman serangan”.

Lukaku juga menekankan kekuatan lawan tersebut, dengan mengatakan: “Spanyol adalah tim yang sangat lengkap karena mereka sangat kuat dan memiliki pemain-pemain yang sangat cerdas, dan karena itulah kami harus menampilkan permainan yang sempurna.”

Bintang Setan Merah itu juga menyoroti kesiapan teknis dan fisik timnya untuk menghadapi pertandingan tersebut dengan mengatakan: “Meskipun demikian, kami sudah sangat siap dan memiliki apa yang dibutuhkan untuk menghadapi mereka. Kami berada dalam kondisi yang sangat baik, baik secara fisik maupun mental, untuk menghadapi tantangan ini.”

Mengenai kemungkinan bahwa Piala Dunia ini akan menjadi yang terakhir dalam karier internasionalnya, Lukaku menjelaskan bahwa ia berada dalam situasi yang rumit dan hal itu memang sulit, namun ia telah berbicara dengan pelatih Rudi Garcia untuk mengetahui apa yang bisa ia berikan bagi timnas Belgia.

Penyerang Belgia itu menambahkan: “Saya ingin memberikan yang terbaik baik di dalam maupun di luar lapangan; saya bisa memberikan dampak di lapangan dan meredakan kekecewaan, karena ini tentang tim dan kerja sama tim.”

Lukaku mengakui di akhir pembicaraannya bahwa ini bukan soal apa yang dia inginkan, melainkan apa yang dibutuhkan tim nasional, dengan mengatakan: “Itulah yang menjadi sumber motivasi saya selama bertahun-tahun terakhir. Saya memikirkan tim nasional terlebih dahulu, baru kemudian diri saya sendiri.”