Lukaku di Ambang Liga Amerika

Seiring semakin rumitnya masa depannya di Napoli dalam beberapa bulan terakhir, serta memanasnya hubungannya dengan klub Italia tersebut, striker Belgia Romelu Lukaku menarik perhatian klub Amerika, Atlanta United.

Menurut jaringan "Sky Italia", klub Amerika itu menunjukkan ketertarikannya terhadap penyerang Belgia tersebut, karena mereka tengah mencari striker murni yang berpengalaman.

Lukaku berusia 33 tahun, dan datang setelah menjalani musim yang diwarnai cedera jangka panjang yang membuatnya kehilangan tempat di skuad inti klub Italia tersebut, yang kini lebih mengandalkan Rasmus Hojlund.

Karena itu, situasi Lukaku menjadi tidak menentu, meski ia tampil menawan bersama Belgia di Piala Dunia 2026, mengingat kontraknya bersama Napoli tersisa hanya satu tahun lagi.

Menurut jaringan "Foot Mercato", orang-orang dekat Lukaku memperingatkan bahwa pemain internasional Belgia itu akan kesulitan menerima peran sebagai pemain cadangan, hal yang kini mendorong klub Italia tersebut untuk mempertimbangkan pemutusan kontrak.

Tantangan terbesar tetaplah meyakinkan Napoli, yang menuntut nilai tidak kurang dari 10 juta euro untuk menghindari kerugian finansial dalam transaksi ini.