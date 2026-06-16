Luka Zidane: Saya memiliki kenangan indah bersama Messi saat melawan Real Madrid

Luka Zidane, kiper Aljazair, mengungkapkan kebanggaannya yang luar biasa karena akan berhadapan dengan bintang Argentina Lionel Messi, sambil menegaskan bahwa bermain melawan yang terbaik di dunia adalah alasan utama ia menekuni sepak bola. Hal ini ia sampaikan menjelang pertandingan yang dinanti-nantikan antara tim "Pejuang Gurun" melawan tim "Tango", juara bertahan Piala Dunia, dalam pertandingan pembuka kedua tim di turnamen tersebut.

Zidane mengatakan, melalui program "La Tribuna" di Radio Marca: "Bagi seorang pemain sepak bola, hal terhebat yang ada adalah bermain di Piala Dunia dan kemampuan untuk membela negaranya. Merupakan kebanggaan besar bagi saya untuk berada di sini dan membela negara saya, Aljazair."

Zidane menjelaskan bahwa menunggu beberapa hari tambahan, dibandingkan dengan tim-tim lain sebelum menjalani pertandingan pertama, membuat waktu terasa lambat berlalu, di mana ia berkata: "Kami memang sangat ingin turnamen ini dimulai, tetapi waktu yang tersisa semakin berkurang setiap saat."

Luka Zidane, dalam pembicaraannya tentang persiapan Aljazair, menekankan bahwa kunci untuk menampilkan pertandingan yang sesuai dengan kesulitan lawan terletak pada fokus penuh pada potensi tim sendiri, menegaskan: "Hal yang paling penting, dan saya selalu mengatakan ini, adalah kita fokus pada diri kita sendiri dan sepak bola kita sendiri."

Kiper tersebut menegaskan bahwa Pasukan Gurun memiliki modal yang diperlukan untuk menghadapi lawan mana pun berkat kualitas skuad saat ini, dengan mengatakan: "Kami memiliki tim yang luar biasa yang terdiri dari pemain-pemain yang sangat muda, dan mereka memiliki banyak bakat."

Luka juga memuji hasil positif dari dua pertandingan persahabatan yang dilakoni timnas sebelum Piala Dunia, menganggap kedua laga tersebut sangat penting, sambil mengatakan: "Ini penting untuk membangun kepercayaan diri dan agar kami bisa tampil baik di pertandingan pertama."

Pertandingan pertama melawan Aljazair memiliki makna khusus dan memotivasi kiper Luka Zidane, karena ia akan berhadapan langsung dengan Lionel Messi, salah satu pemain terhebat dalam sejarah sepak bola.

Luka berkomentar tentang kesempatan bermain melawan kapten Argentina itu: "Saya selalu mengatakan bahwa menghadapi yang terbaik adalah alasan mengapa kami bermain sepak bola."

Putra legenda Zinedine Zidane ini tidak menyembunyikan kekagumannya yang besar terhadap pemegang gelar Piala Dunia tersebut, sambil mengenang karier luar biasa sang bintang Argentina dengan mengatakan: "Semua orang sudah cukup sering melihat Messi, dia berada di puncak selama 20 tahun."

Luka mengungkapkan bahwa ia mengikuti karier Messi dengan sangat cermat selama masa kecilnya, dengan mengatakan: "Ya, saya sering menontonnya sejak masih kecil, saya sering mengikutinya saat ia bermain, terutama melawan Real Madrid, dan itu adalah kenangan yang sangat indah bagi saya dari masa kecil."

Kiper tersebut mengakui bahwa pertandingan ini akan sangat berarti baginya, dengan mengatakan: "Kesempatan untuk bermain dan menghadapi Messi adalah sumber kebanggaan, tetapi yang paling penting adalah fokus pada diri kita sendiri dan menghadapi pertandingan pertama ini dengan cara terbaik mungkin demi meraih kemenangan dan memulai turnamen ini dengan baik."