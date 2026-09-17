Luka Zidane di luar skuad Aljazair, bintang Al Ahly Mesir dipanggil

Ibrahim Hamdani, pelatih timnas Aljazair yang menangani tugas tersebut setelah kepergian Vladimir Petkovic, mengumumkan daftar pemain Aljazair untuk jeda internasional mendatang.

Timnas Aljazair akan menghadapi Zambia dan Burundi dalam kualifikasi Piala Afrika 2027, serta akan menjalani laga persahabatan melawan Niger.

Jaringan RMC Sport menyebutkan bahwa daftar pemain Aljazair menandai absennya kiper Luca Zidane karena skorsing, di samping sejumlah absen mencolok lainnya, sementara Mounsef Bakrar, bintang Al Ahly Mesir, dipanggil.

Luca Zidane, yang menjadi pemain inti selama Piala Dunia terakhir, tidak muncul dalam daftar karena skorsingnya di dua laga mendatang timnas Aljazair.

Putra Zinedine Zidane ini terkena hukuman tersebut setelah kemarahannya di akhir laga Aljazair melawan Nigeria, pada perempat final Piala Afrika 2025.

Berikut daftar pemain timnas Aljazair:

Penjaga gawang: Melvin Mastel - Abdellatif Ramadan - Kilian Bilazouk

Bek: Ashraf Abada - Rayan Ait Nouri - Zineddine Belaid - Rami Bensebaini - Samir Chergui – Jaouen Hadjam - Souaib Nayer - Saadi Radouani - Ahmed Touba

Gelandang: Himad Abdelli - Adel Aouchiche - Nabil Bentaleb - Fares Chaibi - Ibrahim Maza - Adam Zorgane

Penyerang: Mohamed Amine Amoura - Mounsef Bakrar - Bachir Belloumi - Adel Boulbina - Amine Chiakha – Amine Gouiri - Anis Hadj Moussa - Ilan Kebbal

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