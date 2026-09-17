Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Jordan v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Luka Zidane di luar skuad Aljazair, bintang Al Ahly Mesir dipanggil

Algeria
Africa Cup of Nations Qualification
L. Zidane
M. Bakrar
Al Ahly SC
B. Hemdani
Aljazair
Mesir

Ibrahim Hamdani, pelatih timnas Aljazair yang menangani tugas tersebut setelah kepergian Vladimir Petkovic, mengumumkan daftar pemain Aljazair untuk jeda internasional mendatang.

Timnas Aljazair akan menghadapi Zambia dan Burundi dalam kualifikasi Piala Afrika 2027, serta akan menjalani laga persahabatan melawan Niger.

Jaringan RMC Sport menyebutkan bahwa daftar pemain Aljazair menandai absennya kiper Luca Zidane karena skorsing, di samping sejumlah absen mencolok lainnya, sementara Mounsef Bakrar, bintang Al Ahly Mesir, dipanggil.

Luca Zidane, yang menjadi pemain inti selama Piala Dunia terakhir, tidak muncul dalam daftar karena skorsingnya di dua laga mendatang timnas Aljazair.

Putra Zinedine Zidane ini terkena hukuman tersebut setelah kemarahannya di akhir laga Aljazair melawan Nigeria, pada perempat final Piala Afrika 2025.

Africa Cup of Nations Qualification
Algeria crest
Algeria
ALG
Zambia crest
Zambia
ZMB

Berikut daftar pemain timnas Aljazair:

Penjaga gawang: Melvin Mastel - Abdellatif Ramadan - Kilian Bilazouk

Bek: Ashraf Abada - Rayan Ait Nouri - Zineddine Belaid - Rami Bensebaini - Samir Chergui – Jaouen Hadjam - Souaib Nayer - Saadi Radouani - Ahmed Touba

Gelandang: Himad Abdelli - Adel Aouchiche - Nabil Bentaleb - Fares Chaibi - Ibrahim Maza - Adam Zorgane

Penyerang: Mohamed Amine Amoura - Mounsef Bakrar - Bachir Belloumi - Adel Boulbina - Amine Chiakha – Amine Gouiri - Anis Hadj Moussa - Ilan Kebbal

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google