Luis Suárez jadi pahlawan besar Inter Miami; Lewandowski dan Griezmann gagal mencetak gol

Luis Suárez menjadi pahlawan besar Inter Miami pada Minggu dini hari. Penyerang asal Uruguay itu mencetak gol penentu kemenangan tim tamu pada fase akhir laga tandang melawan Montréal (0-1).

Suárez mencetak gol pada menit ke-81 dengan sebuah cungkilan indah dari titik penalti. Penyerang berusia 39 tahun itu sebelumnya juga mencetak dua gol pada pekan ini saat Chicago Fire dikalahkan 3-1.

Inter Miami saat ini menempati posisi kedua di klasemen Wilayah Timur MLS, tertinggal dua poin dari pemuncak Nashville SC. Play-off perebutan gelar juara sudah sangat dekat bagi klub asal Florida tersebut.

Lionel Messi masih belum bermain untuk Inter Miami. Playmaker asal Argentina itu sedang menikmati liburan setelah bersama negaranya kalah dari Spanyol (1-0) pada final Piala Dunia.

Robert Lewandowski kembali gagal mencetak gol untuk Chicago Fire, yang kalah 3-1 saat bertandang ke markas New York City FC.

Antoine Griezmann juga gagal menjebol gawang lawan. Meski demikian, debut kandangnya bersama Orlando City tetap dihiasi kemenangan 1-0 atas Nashville.