Luis Milla Menangkan Granada Di Laga Pembuka LaLiga Musim 2020/21

In September 1984, I made my debut in @laliga scoring a goal and today, 36 years later, you have done it too. Everything happens for a reason and you deserve it. Tomorrow you will keep working to improve and grow as always. Proud of you. Congrats @luismilla_6! ⁣ ⁣ En septiembre de 1984 debuté en @LaLiga con gol y hoy, 36 años después, lo haces tú también. Todo pasa por algo y tú te lo has ganado a pulso. Mañana seguirás trabajando para seguir mejorando y creciendo como siempre. Orgulloso de ti. ¡Enhorabuena @LuisMilla_6!

A post shared by Luis Milla (@luismillacoach) on Sep 12, 2020 at 3:20pm PDT