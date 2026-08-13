Luis Enrique: Sang Raja Final Kembali Beraksi

Luis Enrique, pelatih Paris Saint-Germain, kembali menegaskan keunggulan mencoloknya di partai-partai final, setelah membawa klub Prancis itu meraih trofi Piala Super Eropa dengan mengalahkan Aston Villa, pada Rabu malam kemarin, dalam laga yang berakhir dengan kemenangan klub asal Paris tersebut 2-1.

Gelar ini memberikan dorongan kuat bagi Paris Saint-Germain di awal musim baru, dan pada saat yang sama memperkuat catatan luar biasa sang pelatih asal Spanyol, yang kini memiliki rekor mengesankan di partai-partai final sejak awal kariernya.

Dengan kemenangan atas Aston Villa, Luis Enrique menambah koleksinya menjadi 17 kemenangan dari 20 final yang ia jalani di bangku cadangan, sebuah statistik yang mencerminkan kemampuan luar biasanya dalam menangani laga-laga penentuan, menurut jaringan RMC Prancis.

Bermula dari Barcelona, perjalanan penuh gelar

Perjalanan Luis Enrique di partai-partai final dimulai pada 30 Mei 2015, ketika ia membawa Barcelona menghadapi Athletic Bilbao di final Copa del Rey, dan laga itu berakhir dengan kemenangan klub Catalan tersebut 3-1.

Selama masanya bersama Barcelona, pelatih asal Spanyol itu tampil dominan di panggung domestik maupun benua, serta membawa tim meraih 7 gelar dalam dua tahun, yang paling menonjol adalah Liga Champions.

Satu-satunya kekalahan Enrique di final selama masanya bersama Barcelona juga terjadi menghadapi Athletic Bilbao, ketika ia kalah di Piala Super Spanyol pada Agustus 2015, setelah kalah 4-0 pada leg pertama dan bermain imbang 1-1 pada leg kedua.

Periode Spanyol, pengecualian

Perjalanan Enrique tak lepas dari satu babak di mana ia tak mampu meraih gelar apa pun, yaitu saat menangani timnas Spanyol.

Selama masa menukangi "La Roja", Enrique mencapai final UEFA Nations League pada tahun 2021, tetapi ia kalah dari timnas Prancis 2-1 dalam laga yang digelar pada 10 Oktober tahun yang sama.

Kegagalan itu bagaikan pengecualian dalam perjalanan sang pelatih asal Spanyol, yang setelahnya terbiasa kembali ke podium juara di partai-partai final.

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Bersama Paris, 10 gelar dari 11 final

Adapun pengalamannya bersama Paris Saint-Germain, hal itu menjadi kelanjutan dari keberhasilannya yang mencolok di laga-laga penentuan.

Sejak menukangi klub Prancis itu, Enrique menjalani 11 final dan berhasil memenangi 10 di antaranya, serta hanya menelan satu kali kekalahan yang terjadi menghadapi Chelsea di final Piala Dunia Antarklub 2025, ketika Paris Saint-Germain kalah 3-0 pada 13 Juli 2025.

Sejak kegagalan itu, klub asal Paris tersebut kembali ke jalur kemenangan di partai-partai final, di mana mereka mengungguli Tottenham melalui adu penalti di Piala Super Eropa 2025, lalu melewati Flamengo di Piala Interkontinental, Marseille di Piala Super Prancis, dan Arsenal di final Liga Champions, sebelum menambahkan Aston Villa ke daftar korbannya di Piala Super Eropa 2026.

Dengan demikian, Enrique tampaknya berada di depan peluang untuk terus memperkuat salah satu statistik paling menarik dalam kariernya, seiring memasuki musim keempatnya sebagai kepala staf kepelatihan Paris Saint-Germain.

Daftar final Luis Enrique

30 Mei 2015: Copa del Rey – Barcelona 3-1 Athletic Bilbao.

6 Juni 2015: Liga Champions – Barcelona 3-1 Juventus.

11 Agustus 2015: Piala Super Eropa – Barcelona 5-4 Sevilla setelah perpanjangan waktu.

17 Agustus 2015: Piala Super Spanyol – Athletic Bilbao 4-0 Barcelona, lalu imbang 1-1.

20 Desember 2015: Piala Dunia Antarklub – Barcelona 3-0 River Plate.

22 Mei 2016: Copa del Rey – Barcelona 2-0 Sevilla setelah perpanjangan waktu.

17 Agustus 2016: Piala Super Spanyol – Barcelona 2-0 Sevilla dan 3-0.

27 Mei 2017: Copa del Rey – Barcelona 3-1 Alaves.

10 Oktober 2021: UEFA Nations League – Prancis 2-1 Spanyol.

3 Januari 2024: Piala Super Prancis – Paris Saint-Germain 2-0 Toulouse.

25 Mei 2024: Piala Prancis – Paris Saint-Germain 2-1 Lyon.

5 Januari 2025: Piala Super Prancis – Paris Saint-Germain 1-0 Monaco.

24 Mei 2025: Piala Prancis – Paris Saint-Germain 3-0 Rennes.

31 Mei 2025: Liga Champions – Paris Saint-Germain 5-0 Inter Milan.

13 Juli 2025: Piala Dunia Antarklub – Paris Saint-Germain 0-3 Chelsea.

13 Agustus 2025: Piala Super Eropa – Paris Saint-Germain 2-2 Tottenham, dan menang 4-3 lewat adu penalti.

17 Desember 2025: Piala Interkontinental – Paris Saint-Germain 1-1 Flamengo, dan menang 2-1 lewat adu penalti.

8 Januari 2026: Piala Super Prancis – Paris Saint-Germain 2-2 Marseille, dan menang 4-1 lewat adu penalti.

30 Mei 2026: Liga Champions – Paris Saint-Germain 2-2 Arsenal, dan menang 4-3 lewat adu penalti.

12 Agustus 2026: Piala Super Eropa – Paris Saint-Germain 2-1 Aston Villa.