Luis Enrique: Rafael Nadal Adalah Kebanggaan Spanyol!

Pelatih timnas Spanyol, Luis Enrique, melabeli petenis Rafael Nadal sebagai “kebanggaan negara kami” setelah kemenangan sang kompatriot di turnamen Prancis Terbuka.

Terkini, Nadal sukses menjuarai turnamen grand slam French Open 2020 di Paris, Minggu (11/10).

Pada partai final, Nadal mengalahkan petenis nomor satu dunia asal , Novak Djokovic, dengan set langsung 6-0, 6-2, 7-5.

Kemenangan tersebut sekaligus menegaskan cap Nadal sebagai petenis “Raja Lapangan Tanah Liat”. Kini, ia sudah mengoleksi 13 trofi Roland Garros.

🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆@RafaelNadal conquers Novak Djokovic 6-0 6-2 7-5 to remain perfect in Paris finals and earn title 1️⃣3️⃣ at #RolandGarros pic.twitter.com/lzOz5dmoqQ