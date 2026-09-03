Bintang Bayern Munich asal Kolombia, Luis Diaz, mengungkap kandidat utamanya untuk memenangkan penghargaan Ballon d'Or 2026.

Setelah musim yang luar biasa bersama Bayern Munich, di mana ia mencetak 26 gol dan menyumbang 19 assist dalam 51 pertandingan di seluruh ajang kompetisi, Luis Diaz berbicara tentang penghargaan Ballon d'Or 2026 dalam sebuah wawancara dengan jaringan "ESPN".

Pemain Kolombia berusia 29 tahun itu, yang secara luas diprediksi bakal menjadi salah satu kandidat setelah musim gemilangnya, ditanya tentang peluang Harry Kane untuk memenangkan penghargaan bergengsi tersebut.

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Ia berkata: "Dia yang terbaik di dunia, tanpa keraguan. Ia telah membuktikannya sepanjang musim lalu, dan masih menunjukkannya sejak lama."

Ia melanjutkan: "Faktanya, ia mampu melakukan segalanya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Saya sangat mengaguminya karena ia tidak melakukan kesalahan apa pun. Ia memotivasi rekan-rekannya untuk bermain, berlari, bertahan, mencetak gol, bahkan mampu mencetak gol dari jarak jauh."

Ia menambahkan: "Mentalitasnya luar biasa. Jadi, bagi saya, ia adalah salah satu kandidat terkuat untuk memenangkan Ballon d'Or. Saya berharap ia meraihnya dan kita semua bisa bahagia untuknya."

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita ini secara lebih mendalam di forum "Kooora".



