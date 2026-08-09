Lucas Digne, bintang baru Paris Saint-Germain, menyampaikan terima kasih kepada manajemen klub Prancis tersebut setelah resmi bergabung dengan tim dari Aston Villa, sembari menegaskan bahwa klub ini dibangun untuk meraih kemenangan.

Sepuluh tahun setelah periode pertamanya bersama Paris Saint-Germain, Lucas Digne kembali ke klub tersebut, dan ia berbicara kepada saluran televisi Paris Saint-Germain mengenai kepulangannya.

Digne berkata: "Saya ingin berterima kasih kepada Presiden Nasser Al-Khelaifi, Luis Campos (direktur olahraga), dan pelatih Luis Enrique. Ini adalah kepercayaan yang besar, dan saya sangat senang bisa kembali ke Paris Saint-Germain. Saya juga terkesan. Klub ini telah berubah dan mencapai level yang berbeda. Sungguh luar biasa bisa kembali ke sini."

Ketika ditanya apa arti pengalaman pertamanya di klub tersebut, ia menambahkan seperti dikutip situs resmi Saint-Germain: "Itu adalah sebuah pelajaran tentang sepak bola profesional dan keunggulan. Hal itu menempa saya sebagai pemain dan sebagai manusia. Saya belajar banyak dari bermain bersama pemain seperti Zlatan Ibrahimovic dan Thiago Silva, dan saya memenangi banyak gelar. Itu adalah kisah yang luar biasa, dan kisah itu harus dilanjutkan. Saya sangat ingin mengenal tim yang telah memenangi Liga Champions dua kali."

Ia melanjutkan: "Saya ingin bertemu kembali dengan Marquinhos. Kami bergabung ke sini pada waktu yang sama, dan sekarang ia menjadi kapten tim serta telah menjalani perjalanan karier yang luar biasa. Itu hal yang hebat baginya."

Ia menyambung: "Saya mengenal Luis Enrique dari Barcelona, kami memiliki pengalaman yang luar biasa bersama. Saya menantikan untuk bertemu kembali dengan rekan-rekan saya di timnas Prancis, begitu pula dengan orang-orang lain yang saya kenal selama periode pertama saya di sini, seperti para petugas perlengkapan. Ini sungguh menyenangkan, dan Anda akan merasa seperti di rumah sendiri dengan sangat cepat."

Ia menuturkan: "Saya kembali sebagai pria yang lebih matang, dan juga sebagai pemain yang berbeda. Saya memperoleh lebih banyak kematangan dan pengalaman, dan saya ingin menularkan pengalaman ini kepada tim serta meraih banyak gelar. Klub ini dibangun untuk menang, itu adalah bagian tak terpisahkan dari identitasnya. Tim ini sangat ambisius, dan hal itu terlihat dari tahun ke tahun, dan karena itulah semua orang ingin datang dan bermain di Paris."

Ia menutup pernyataannya: "Stadion Parc des Princes adalah tempat yang memukau. Begitu Anda bermain di sana, Anda akan ingin kembali lagi. Ketika saya mendapat kesempatan untuk kembali ke sini bersama Aston Villa di Liga Champions, itu adalah momen yang memukau. Ini adalah stadion yang membangkitkan perasaan mendalam dalam diri Anda. Saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para suporter atas dukungan yang saya terima sebelum penandatanganan kontrak, dan saya sangat menantikan untuk bergabung dengan mereka di Stadion Parc des Princes guna merayakan banyak kemenangan tahun ini."



