Hirving Lozano Cetak Rekor Gol Tercepat, Tapi Napoli Kalah

Gol Hirving Lozano ke gawang Hellas Verona dalam lanjutan , Senin (25/1) dini hari WIB, tercatat sebagai yang tercepat dalam sejarah .

Rekor tersebut berawal dari kesalahan bek Verona, Federico Dimarco saat mengantisipasi bola lambung beberapa saat setelah kick-off, bole kemudian dimanfaatkan Lozano untuk membobol gawang lawan hanya 8,9 detik setelah laga dimulai.

Sayangnya, gol itu tidak bisa membantu Napoli untuk meraih kemenangan krusial pekan ini karena mereka tak berdaya menghadapi perlawanan sengit tuan rumah dan harus kalah 3-1.

Penggawa internasional Meksiko itu melewati rekor gol tercepat klub yang sebelumnya dipegang oleh Giovanni Venditto, yang mencetak gol kemenangan dalam duel Napoli- pada Januari 1942 setelah 20 detik.

Sementara di Serie A, rekornya masih kalah cepat dari penyerang , Rafael Leao yang mencatatkan rekor gol tercepat dalam sejarah kompetisi pada awal Desember lalu saat mengalahkan .

Leao mengalahkan pencapaian milik mantan bintang , Paolo Poggi pada Desember 2001. Sementara Lozano kini berada di urutan ketiga dalam daftar pencetak gol tercepat di Serie A.

Kekalahan di kandang Verona itu membuat Napoli harus tertahan di peringkat keenam klasemen sementara.

3 - Hirving #Lozano has scored the third fastest goal in Serie A single round history (after 00:08:95), after Rafael Leão in December 2020 and Paolo Poggi in December 2001. Impatient.#VeronaNapoli pic.twitter.com/VUEXuoIwi3