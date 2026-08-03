Louis van Gaal menanggapi Voetbal International soal rumor mengenai ketertarikannya pada jabatan pelatih tim nasional Belanda. Manajer berusia 74 tahun itu menegaskan bahwa belum ada kontak dengan KNVB, tetapi tetap membuka opsi.

Sebelumnya pada hari yang sama, De Telegraaf memberitakan bahwa Van Gaal sendiri terbuka untuk menjalani periode keempat sebagai pelatih timnas Belanda. Jadi, pembicaraan memang belum terjadi, karena KNVB saat ini sedang sibuk dengan Michael Reiziger.

“Saya selalu ingin membantu KNVB, seperti yang juga ingin saya lakukan di Ajax,” kata Van Gaal sendiri kepada VI sekarang. “Dan dengan skuad seperti itu tentu ada peluang. Saya juga berpikir bahwa Belanda mungkin masih bisa menjadi juara Eropa atau dunia, karena 95 persen dari skuad bermain di luar negeri dan sering kali di klub-klub bagus.”

Van Gaal heran dengan situasi di KNVB dan para pelatih Belanda, karena pengganti ideal untuk Ronald Koeman yang telah pergi tak kunjung ditemukan. Arne Slot dan Erik ten Hag sebelumnya juga sudah menolak pekerjaan itu.

“Satu-satunya hal yang terjadi adalah bahwa mereka saat ini belum bisa mendapatkan siapa pun, lalu nama saya kembali muncul,” ujar Van Gaal. “Saya merasa itu di satu sisi benar-benar luar biasa.”

“Empat tahun lalu di Piala Dunia Qatar kami kalah lewat adu penalti di perempat-final dan 'orang-orang' menilai sepakbola kami tidak cukup bagus. Dan orang-orang itu sekarang melihat saya sebagai sosok ideal?” jelas Van Gaal tentang ketidakpercayaannya.

“Tapi ya, saya sama sekali tidak tahu apa yang diinginkan KNVB dan saya sudah tiga kali menjadi pelatih tim nasional, jadi jika saya suatu saat masih akan melakukan sesuatu sebagai pelatih, Anda mungkin tidak perlu mencarinya di Belanda. Meski bersama saya, Anda tidak pernah tahu. Saya merasa lebih bugar daripada empat tahun lalu.”