Kiper Real Madrid asal Ukraina, Andriy Lunin, mengomentari umpan kuncinya kepada rekan setimnya asal Maroko, Brahim Diaz, yang berbuah gol kemenangan timnya atas Deportivo La Coruna (1-0), Rabu hari ini, sekaligus mengantarkan mereka menjuarai Piala persahabatan Teresa Herrera di Stadion Abanca Riazor.

Lunin berkata dalam pernyataan kepada media, mengenai momen yang menentukan laga tersebut: "Hal itu terjadi secara alami. Ketika kau menguasai bola atau menghalaunya, kau selalu berusaha memainkannya dengan cepat. Pada akhirnya, aku tidak tahu bahwa Brahim (Diaz) secepat itu."

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Kiper klub Los Blancos itu berbicara tentang pekan-pekan pertama masa persiapan, di bawah kepemimpinan pelatih asal Portugal Jose Mourinho, sambil berkata: "Sangat penuh semangat, keras, dan melelahkan, tetapi kami sangat menyukainya, sejujurnya."

Mengenai laga tersebut, Lunin berkata: "Pertandingan yang sangat bagus, suasana yang luar biasa di stadion, semuanya indah. Dan yang terpenting, pertandingan-pertandingan seperti ini bermanfaat bagi kami dalam persiapan menghadapi musim baru."

Ia menambahkan: "Babak kedua sedikit rumit, terutama dari sisi fisik, karena kami masih dalam masa persiapan, kami bekerja keras dan mengerahkan upaya besar, tetapi ini sangat membantu kami sebelum liga dimulai."

Real Madrid memastikan kemenangan lewat gol Diaz, yang memanfaatkan umpan panjang Lunin, lalu melaju membawa bola dari tengah lapangan menuju kotak penalti lawan, sebelum menuntaskan serangan dengan sukses, sehingga menghadiahkan gelar Teresa Herrera untuk kesepuluh kalinya bagi timnya.

Diaz tampil sebagai starter bersama Real Madrid untuk pertandingan kedua secara beruntun, setelah laga melawan Ferencvaros dari Hungaria (2-1), tetapi ia ditarik keluar dari laga melawan La Coruna sebagai pemain yang digantikan pada awal babak kedua, menyerahkan tempatnya kepada pemain muda Mario Rivas.