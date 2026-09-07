Dalam sebuah malam yang akan selalu terukir dalam ingatannya, bintang muda Mesir Hamza Abdel Karim bersiap menuliskan babak baru dari kegemilangannya bersama kostum Barcelona, ketika ia menjalani laga pertamanya di Liga Champions Eropa melawan Feyenoord di Stadion Spotify Camp Nou pada hari Rabu mendatang.

Hamza Abdel Karim (18 tahun) akan menghadapi momen istimewa, di mana dirinya bersama rekannya sang gelandang Bryan Farinas (20 tahun), menjadi satu-satunya dua pemain yang tersedia dalam skuad tim utama yang belum pernah tampil di ajang klub paling bergengsi di Eropa tersebut, dan keduanya akan mengenakan lambang khusus yang baru diperkenalkan pada pertandingan ini.

Liga Champions Eropa musim ini menyaksikan kemunculan perdana apa yang dikenal sebagai "lencana penampilan perdana", sebuah inisiatif peringatan baru yang diluncurkan oleh Asosiasi Sepak Bola Eropa "UEFA" bekerja sama dengan Asosiasi Sepak Bola Eropa 3 (UC3) dan perusahaan Topps internasional, untuk menghormati para pemain yang menjalani pertandingan pertama mereka di turnamen tersebut.

Lambang ini hanya berlaku ketika seorang pemain tampil untuk pertama kalinya di atas lapangan, meskipun ia masuk sebagai pemain pengganti, dan akan dipadukan dengan lambang bola bintang Liga Champions yang terkenal yang berada di lengan kostum.

Hamza, yang terdaftar dalam daftar pertama tim Eropa tersebut, dan Farinas yang terdaftar dalam daftar kedua sebagai pemain dari akademi muda, akan mengenakan lencana istimewa ini dalam laga melawan Feyenoord.

Kisah ini tidak berhenti pada Hamza dan Farinas, karena ada nama-nama lain di Barcelona yang mungkin mengenakan lencana yang sama musim ini, di mana kedua pemain yang saat ini cedera, Jesse Bassey yang terdaftar dalam daftar A dan Ibrahima Toncara, ikut serta dalam sesi pemotretan khusus UEFA, dan keduanya mungkin mendapatkan kesempatan di kemudian hari, selain para lulusan akademi lainnya seperti Jordi Pisker dan kedua penjaga gawang Eder Aller serta Iker Rodriguez apabila mereka dipanggil.

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Lambang ini memiliki nilai peringatan yang tak ternilai harganya, karena ketika seorang pemain menjalani pertandingan pertamanya, tempelan berwarna biru yang membedakannya akan dilepas dari kostum yang ia kenakan dalam pertandingan tersebut dan didokumentasikan dengan cermat, lalu dikemas dengan rapat dan disertai sertifikat keaslian sebelum diserahkan kepada perusahaan Topps, yang memadukannya ke dalam kartu peringatan unik yang ditandatangani sendiri oleh sang pemain, sehingga menjadi barang langka bagi para kolektor di seluruh dunia, serta kartu pertama bagi bintang Mesir Hamza Abdel Karim dalam catatan Liga Champions Eropa.