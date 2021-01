Intip Di Sini! Bocoran Logo Baru Inter Milan

Desain logo baru Milan tidak sengaja bocor ke publik, hal tersebut dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport.

Nerazzurri memang memiliki rencana untuk melakukan branding ulang citra klub dan akan mengubah logo kebesaran mereka dalam beberapa bulan mendatang.

Selama beberapa bulan terakhir, muncul sejumlah konsep logo baru yang menarik dari kalangan fans, namun tenyata pihak Nike, selaku sponsor kostum klub, yang secara tidak sengaja membocorkan lambang baru klub.

Bocoran tersebut telah beredar luas di dunia maya dan La Gazzetta dello Sport hingga Corriere della Sera melihat penyedia kostum Inter itu telah men-Tweet foto beberapa merchandise baru Inter dengan memakai logo baru.

Cuitan tersebut langsung dihapus beberapa detik setelah diunggah oleh Nike, namun sudah terlanjut diketahui oleh warganet.

Inter Milano, un tweet svela per errore il nuovo logo del club: la foto di un indumento dell'Inter uscita per sbaglio dai canali tematici dello sponsor tecnico, in grande evidenza le lettere I e M, la denominazione su cui punterà tutta la campagna di comunicazione



GDS pic.twitter.com/1tFAU6bi0n