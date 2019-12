Liverpool Umumkan Transfer Takumi Minamino

mengonfirmasi telah mencapai kesepaktan dengan Red Bull Salzburg untuk mendatangkan Takumi Minamino.

Gelandang serbabisa asal Jepang ini akan resmi pindah ke Anfield ketika bursa transfer musim dingin dibuka pada 1 Januari 2020. Ia akan mengenakan nomor punggung 18 di klub barunya ini.

The Reds menebus klausul pelepasan Minamino dari klub itu senilai £7,25 juta, dengan sang gelandang menyepakati kontrak berdurasi empat setengah tahun bersama sang juara Eropa.

Sebelumnya, sejumlah klub top Eropa seperti , , juga meminati Minamino. Namun, hubungan dengan Salzburg yang sudah terjalin kuat membuat Liverpool memenangi perburuan ini.

Minamino sendiri mengaku bahagia bisa menuntaskan kepindahannya ke Liverpool. "Bermain di Liga Primer Inggris adalah salah satu target saya," kata gelandang 24 tahun itu seperti dikutip di laman resmi Liverpool.

"Namun, saya tidak pernah berpikir bisa bermain di tim ini. Saya sangat bahagia dan tak sabar memulai petualangan ini. Target saya adalah memenangi Liga Primer dan Liga Champions serta memberikan kontribusi maksimal untuk tim ini," serunya.

Kini, Minamino berpotensi melakoni debutnya bersama Liverpool saat menghadap dalam babak ketiga Piala FA pada 5 Januari mendatang.

