Liverpool Tolak Tawaran £150 Juta Klub Arab Saudi Beli Mohamed Salah

APA YANG TERJADI? Liverpool telah menolak tawaran lisan pembelian Mohamed Salah, menurut The Athletic. Tawaran tersebut dibuat dalam sebuah panggilan telepon dengan direktur Mike Gordon. The Reds menegaskan bahwa Salah tidak akan dijual dan tetap bertekad untuk mempertahankannya di Anfield. Tawaran tersebut bernilai £100 juta ($126 juta) ditambah £50 juta ($63 juta) sebagai tambahan, seperti yang dilaporkan oleh The Telegraph.

GAMBARAN UMUM: Salah telah muncul sebagai target di Liga Pro Saudi yang diperkirakan akan mempertahankan minat pada sang penyerang, terutama karena jendela transfer masih terbuka hingga 7 September. Pesepakbola Mesir tersebut masih terikat kontrak dengan Liverpool hingga 2025 setelah menandatangani masa bakti berdurasi tiga tahun pada musim panas lalu.

APA YANG DIKATAKAN: Manajer Jurgen Klopp telah berulang kali menepis rumor bahwa Salah akan meninggalkan Liverpool pada bursa transfer kali ini. Ia mengatakan kepada wartawan di hari tenggat bahwa penyerang bintangnya itu tidak dijual meskipun ada spekulasi yang sedang berlangsung.

APA SELANJUTNYA? Salah dan Liverpool kembali beraksi dalam lanjutan Liga Primer melawan Aston Villa di Stadion Anfield, Minggu (3/9).