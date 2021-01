Manajer , Ralph Hasenhuttl, mencoba berkilah setelah tidak kuasa menahan tangis bahagia pasca-timnya mengalahkan juara bertahan .

Southampton dengan susah payah menang atas Liverpool dengan skor 1-0 pada pekan ke-17 Liga Primer Inggris di Stadion St. Mary’s, Selasa (5/1) dini hari WIB.

Gol kemenangan The Saints diciptakan oleh Danny Ings pada menit kedua yang mengonversi sepak bebas James Ward-Prowse.

Southampton berhasil bikin Liverpool frustrasi. Hingga menit ke-75, The Reds gagal melancarkan tembakan tepat sasaran dari 16 kali percobaan!

Hasil positif ini menjadi kemenangan pertama Southampton atas The Reds sejak 2016 sekaligus menyetop tren gagal menang tanpa gol mereka (dua imbang, satu kalah) dalam tiga laga terakhir musim ini.

THIS is what it means 🙌



Just look at Ralph Hasenhuttl after Southampton's win over Liverpool 😭#SOULIV @DAZN_CA pic.twitter.com/913SDYvhiF