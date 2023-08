Beruntung Untuk Ketiga Kalinya? Liverpool Siap Samai Harga Yang Diminta Southampton Untuk Romeo Lavia Dengan Tawaran Terakhir

Liverpool akan segera menyelesaikan kesepakatan untuk Romeo Lavia setelah The Reds siap untuk menyamai harga yang diminta Southampton.

APA YANG TERJADI? The Reds semakin dekat untuk mendatangkan Romeo Lavia dari Southampton karena mereka dilaporkan siap untuk menyamai harga yang diminta The Saints sebesar £40 juta ($51), plus tambahan untuk sang gelandang, demikian menurut Sacha Tavolieri. Juga dilaporkan bahwa Livia sangat tertarik untuk bergabung dengan raksasa Liga Primer Inggris dan kini sedang menunggu klub untuk menyelesaikan kesepakatan dengan Southampton.

GAMBARAN LEBIH BESAR: Liverpool sebelumnya melihat tawaran awal mereka senilai £37 juta ($48 juta) ditolak The Saints yang ingin menguangkan apa yang mungkin menjadi penjualan terbesar mereka tahun ini.

DAN APA LAGI: The Reds telah mendatangkan Alexis Mac Allister dan Dominik Szoboszlai dari Brighton dan RB Leipzig musim panas ini, namun kepergian Jordan Henderson dan Fabinho meninggalkan lubang di lini tengah mereka.

APA SELANJUTNYA UNTUK LIVERPOOL? Sementara Lavia tetap menjadi target prioritas The Reds, klub juga menjajaki opsi untuk merekrut bintang Fluminense, Andre.